В новых челябинских муниципалитетах выборы назначат избиркомы

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Выборы состоятся 8 сентября
Выборы состоятся 8 сентября Фото:

В трех районах Челябинской области, в которых идет процесс преобразования в муниципальные округа, выборы назначат территориальные избирательные комиссии. Об этом URA.RU 10 июня сообщил спикер собрания Саткинского района Николай Бурматов.

«Депутаты районного собрания могут назначать выборы в районе. Поскольку предстоящие выборы будут выборами депутатов собрания округа, депутаты районного собрания их назначить не могут. Это сделает избирком», — сообщил Бурматов.

В регионе преобразуются в округа три района — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. В этой связи в сентябре должны состояться выборы собраний всех трех округов. В случае, если местное собрание не назначает выборы, то эта функция ложится на территориальные избиркомы, которые должны объявить о выборах не позднее, чем за 70 дней до их проведения.

Как сообщил URA.RU спикер собрания депутатов Пластовского района Арман Сакенбаев, теризбирком муниципалитета должен принять решение о назначении выборов 17 июня. Опубликовано оно будет 21 июня. Сами выборы депутатов собраний округов должны состояться 8 сентября.

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В трех районах Челябинской области, в которых идет процесс преобразования в муниципальные округа, выборы назначат территориальные избирательные комиссии. Об этом URA.RU 10 июня сообщил спикер собрания Саткинского района Николай Бурматов. «Депутаты районного собрания могут назначать выборы в районе. Поскольку предстоящие выборы будут выборами депутатов собрания округа, депутаты районного собрания их назначить не могут. Это сделает избирком», — сообщил Бурматов. В регионе преобразуются в округа три района — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. В этой связи в сентябре должны состояться выборы собраний всех трех округов. В случае, если местное собрание не назначает выборы, то эта функция ложится на территориальные избиркомы, которые должны объявить о выборах не позднее, чем за 70 дней до их проведения. Как сообщил URA.RU спикер собрания депутатов Пластовского района Арман Сакенбаев, теризбирком муниципалитета должен принять решение о назначении выборов 17 июня. Опубликовано оно будет 21 июня. Сами выборы депутатов собраний округов должны состояться 8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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