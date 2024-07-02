Власти ХМАО назначили руководителей образовательных учреждений

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило переназначение на новый срок руководителей Белоярского политехнического колледжа и Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ. Проект соответствующего распоряжения опубликован на едином сайте госорганов ХМАО.
«Назначить на должность директора бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Белоярский политехнический колледж“ Гапончикову Ларису Валерьевну», — сообщается в документе. Андрей Плотников, действующий директор Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ, также рекомендован к переназначению после положительной оценки его кандидатуры.
Оба кандидата подтвердили свою квалификацию и соответствие занимаемым должностям. Поэтому правительством ХМАО они переназначены на новый срок работы.
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