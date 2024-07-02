Власти ХМАО назначили руководителей образовательных учреждений

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В ХМАО переназначили на должности двух руководителей образовательных учреждений
В ХМАО переназначили на должности двух руководителей образовательных учреждений Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило переназначение на новый срок руководителей Белоярского политехнического колледжа и Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ. Проект соответствующего распоряжения опубликован на едином сайте госорганов ХМАО.

«Назначить на должность директора бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Белоярский политехнический колледж“ Гапончикову Ларису Валерьевну», — сообщается в документе. Андрей Плотников, действующий директор Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ, также рекомендован к переназначению после положительной оценки его кандидатуры.

Оба кандидата подтвердили свою квалификацию и соответствие занимаемым должностям. Поэтому правительством ХМАО они переназначены на новый срок работы.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило переназначение на новый срок руководителей Белоярского политехнического колледжа и Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ. Проект соответствующего распоряжения опубликован на едином сайте госорганов ХМАО. «Назначить на должность директора бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Белоярский политехнический колледж“ Гапончикову Ларису Валерьевну», — сообщается в документе. Андрей Плотников, действующий директор Сургутской школы-детского сада для обучающихся с ОВЗ, также рекомендован к переназначению после положительной оценки его кандидатуры. Оба кандидата подтвердили свою квалификацию и соответствие занимаемым должностям. Поэтому правительством ХМАО они переназначены на новый срок работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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