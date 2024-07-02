Депутат из ХМАО заявил о скорой отставке

Депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин заявил о своем намерении отказаться от мандата и переехать. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.
«Я собираюсь передать свои полномочия. Планирую переехать из Ханты-Мансийска. Думаю, меня сменит более мотивированный боец», — сообщил Семухин.
Переезд связан с семейными обстоятельствами. Коммунист заявил, что планирует вернуться в Советский район. Там проживает его мать.
Довыборы в городской думе окружной столицы не ожидаются — Семухин избирался по партийным спискам. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев сообщил журналисту агентства, что не в курсе решения однопартийца, и пока такое заявление в регисполком не поступало. «Уточнить, кто сменит Семухина в городской думе, пока не смогу — если бы он отказался от мандата после выборов, его место занял бы следующий в списке. Теперь решать это будет бюро», — уточнил Савинцев.
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