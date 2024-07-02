Депутат из ХМАО заявил о скорой отставке

Коммунист Семухин готов отказаться от мандата и переехать из столицы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин намерен передать мандат и переехать
Депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин намерен передать мандат и переехать Фото:

Депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин заявил о своем намерении отказаться от мандата и переехать. Об этом он рассказал журналисту URA.RU.

«Я собираюсь передать свои полномочия. Планирую переехать из Ханты-Мансийска. Думаю, меня сменит более мотивированный боец», — сообщил Семухин.

Переезд связан с семейными обстоятельствами. Коммунист заявил, что планирует вернуться в Советский район. Там проживает его мать.

Довыборы в городской думе окружной столицы не ожидаются — Семухин избирался по партийным спискам. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев сообщил журналисту агентства, что не в курсе решения однопартийца, и пока такое заявление в регисполком не поступало. «Уточнить, кто сменит Семухина в городской думе, пока не смогу — если бы он отказался от мандата после выборов, его место занял бы следующий в списке. Теперь решать это будет бюро», — уточнил Савинцев.

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Депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин заявил о своем намерении отказаться от мандата и переехать. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Я собираюсь передать свои полномочия. Планирую переехать из Ханты-Мансийска. Думаю, меня сменит более мотивированный боец», — сообщил Семухин. Переезд связан с семейными обстоятельствами. Коммунист заявил, что планирует вернуться в Советский район. Там проживает его мать. Довыборы в городской думе окружной столицы не ожидаются — Семухин избирался по партийным спискам. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев сообщил журналисту агентства, что не в курсе решения однопартийца, и пока такое заявление в регисполком не поступало. «Уточнить, кто сменит Семухина в городской думе, пока не смогу — если бы он отказался от мандата после выборов, его место занял бы следующий в списке. Теперь решать это будет бюро», — уточнил Савинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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