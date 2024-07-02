В центре Екатеринбурга открылся ресторан, где подают улиток. Фото

03 июля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

«Мимоза» стала пятым заведением Кирилла Шлаена, которое расположилось в ТЦ «Европа» Фото предоставлено URA.RU бистро «Мимоза» В самом сердце Екатеринбурга — на первом этаже торгового центра «Европа» — открылось новое французское бистро «Мимоза». Название объект получил в честь одноименного коктейля из апельсинов и шампанского, который придумали в 1921 году. В заведении будут подавать редкое для города блюдо — улиток по-бургундски, рассказали URA.RU представители бистро. За кухню отвечает шеф-повар Максим Погадаев, который учился и начинал свою карьеру во Франции. Интерьер бистро — это золотистые стены и мягкий текстиль. Летом гостей ждут уютные столики под желтыми маркизами с видом на исторические здания Екатеринбурга и площадь 1905 года. Персонал, перед тем как выйти на работу, проходил курсы. Сотрудников обучали философии гостеприимства, барной культуре, психологии общения и французскому языку. «Мимоза» принадлежит ресторатору Кириллу Шлаену. В ТЦ «Европа» у него также есть заведения «Шави-Ломи», OVO Izakaya, Grand Buffet и Carbonara. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самом сердце Екатеринбурга — на первом этаже торгового центра «Европа» — открылось новое французское бистро «Мимоза». Название объект получил в честь одноименного коктейля из апельсинов и шампанского, который придумали в 1921 году. В заведении будут подавать редкое для города блюдо — улиток по-бургундски, рассказали URA.RU представители бистро. За кухню отвечает шеф-повар Максим Погадаев, который учился и начинал свою карьеру во Франции. Интерьер бистро — это золотистые стены и мягкий текстиль. Летом гостей ждут уютные столики под желтыми маркизами с видом на исторические здания Екатеринбурга и площадь 1905 года. Персонал, перед тем как выйти на работу, проходил курсы. Сотрудников обучали философии гостеприимства, барной культуре, психологии общения и французскому языку. «Мимоза» принадлежит ресторатору Кириллу Шлаену. В ТЦ «Европа» у него также есть заведения «Шави-Ломи», OVO Izakaya, Grand Buffet и Carbonara.