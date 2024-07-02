02 июля 2024

В центре Екатеринбурга открылся ресторан, где подают улиток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Мимоза» стала пятым заведением Кирилла Шлаена, которое расположилось в ТЦ «Европа»
«Мимоза» стала пятым заведением Кирилла Шлаена, которое расположилось в ТЦ «Европа»

В самом сердце Екатеринбурга — на первом этаже торгового центра «Европа» — открылось новое французское бистро «Мимоза». Название объект получил в честь одноименного коктейля из апельсинов и шампанского, который придумали в 1921 году. В заведении будут подавать редкое для города блюдо — улиток по-бургундски, рассказали URA.RU представители бистро.

За кухню отвечает шеф-повар Максим Погадаев, который учился и начинал свою карьеру во Франции. Интерьер бистро — это золотистые стены и мягкий текстиль. Летом гостей ждут уютные столики под желтыми маркизами с видом на исторические здания Екатеринбурга и площадь 1905 года.

Персонал, перед тем как выйти на работу, проходил курсы. Сотрудников обучали философии гостеприимства, барной культуре, психологии общения и французскому языку.

«Мимоза» принадлежит ресторатору Кириллу Шлаену. В ТЦ «Европа» у него также есть заведения «Шави-Ломи», OVO Izakaya, Grand Buffet и Carbonara.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В самом сердце Екатеринбурга — на первом этаже торгового центра «Европа» — открылось новое французское бистро «Мимоза». Название объект получил в честь одноименного коктейля из апельсинов и шампанского, который придумали в 1921 году. В заведении будут подавать редкое для города блюдо — улиток по-бургундски, рассказали URA.RU представители бистро. За кухню отвечает шеф-повар Максим Погадаев, который учился и начинал свою карьеру во Франции. Интерьер бистро — это золотистые стены и мягкий текстиль. Летом гостей ждут уютные столики под желтыми маркизами с видом на исторические здания Екатеринбурга и площадь 1905 года. Персонал, перед тем как выйти на работу, проходил курсы. Сотрудников обучали философии гостеприимства, барной культуре, психологии общения и французскому языку. «Мимоза» принадлежит ресторатору Кириллу Шлаену. В ТЦ «Европа» у него также есть заведения «Шави-Ломи», OVO Izakaya, Grand Buffet и Carbonara.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...