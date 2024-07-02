В самом сердце Екатеринбурга — на первом этаже торгового центра «Европа» — открылось новое французское бистро «Мимоза». Название объект получил в честь одноименного коктейля из апельсинов и шампанского, который придумали в 1921 году. В заведении будут подавать редкое для города блюдо — улиток по-бургундски, рассказали URA.RU представители бистро.
За кухню отвечает шеф-повар Максим Погадаев, который учился и начинал свою карьеру во Франции. Интерьер бистро — это золотистые стены и мягкий текстиль. Летом гостей ждут уютные столики под желтыми маркизами с видом на исторические здания Екатеринбурга и площадь 1905 года.
Персонал, перед тем как выйти на работу, проходил курсы. Сотрудников обучали философии гостеприимства, барной культуре, психологии общения и французскому языку.
«Мимоза» принадлежит ресторатору Кириллу Шлаену. В ТЦ «Европа» у него также есть заведения «Шави-Ломи», OVO Izakaya, Grand Buffet и Carbonara.
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