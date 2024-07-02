02 июля 2024

К свердловскому заводу, где обрушилась шахта, отправили группу МЧС. Фото

На завод КМЗ в Артемовском выехали сотрудники МЧС после обрушения шахты
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, порода
На заводе КМЗ обрушилась шахта, которая была засыпана Фото:

На завод «КМЗ» в Артемовском (Свердловская область), где произошло обрушение шахты, выехала оперативная группа МЧС, чтобы проверить информацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Для проверки информации по данному происшествию и оценки наличия угрозы жизни и здоровью граждан направили на место оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в МЧС. Как ранее сообщало URA.RU, на территории КМЗ обрушилась недействующая шахта, которая была засыпана. Сейчас территория огорожена.

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На завод «КМЗ» в Артемовском (Свердловская область), где произошло обрушение шахты, выехала оперативная группа МЧС, чтобы проверить информацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Для проверки информации по данному происшествию и оценки наличия угрозы жизни и здоровью граждан направили на место оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в МЧС. Как ранее сообщало URA.RU, на территории КМЗ обрушилась недействующая шахта, которая была засыпана. Сейчас территория огорожена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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