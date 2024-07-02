На заводе КМЗ обрушилась шахта, которая была засыпана
На завод «КМЗ» в Артемовском (Свердловская область), где произошло обрушение шахты, выехала оперативная группа МЧС, чтобы проверить информацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Для проверки информации по данному происшествию и оценки наличия угрозы жизни и здоровью граждан направили на место оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона», — сообщили в МЧС. Как ранее сообщало URA.RU, на территории КМЗ обрушилась недействующая шахта, которая была засыпана. Сейчас территория огорожена.
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