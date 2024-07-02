На свердловском заводе обрушилась шахта. Фото, видео

03 июля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Инцидент случился в Артемовском Фото: Анна Майорова © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) на территории завода «КМЗ» произошло обрушение шахты, которая долгое время была засыпана. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Шахта была засыпана, но обвалилась. Сейчас территория огорожена», — поделился собеседник. Есть ли пострадавшие, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там заявили, что им сообщений о происшествии не поступало. Также направлен запрос руководству «КМЗ», на момент публикации ответ не поступил. Согласно информации на официальном сайте, на заводе делают крупные тягодутьевые машины, а офис находится в Екатеринбурге. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) на территории завода «КМЗ» произошло обрушение шахты, которая долгое время была засыпана. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Шахта была засыпана, но обвалилась. Сейчас территория огорожена», — поделился собеседник. Есть ли пострадавшие, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там заявили, что им сообщений о происшествии не поступало. Также направлен запрос руководству «КМЗ», на момент публикации ответ не поступил. Согласно информации на официальном сайте, на заводе делают крупные тягодутьевые машины, а офис находится в Екатеринбурге.