В Артемовском (Свердловская область) на территории завода «КМЗ» произошло обрушение шахты, которая долгое время была засыпана. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«Шахта была засыпана, но обвалилась. Сейчас территория огорожена», — поделился собеседник. Есть ли пострадавшие, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там заявили, что им сообщений о происшествии не поступало.
Также направлен запрос руководству «КМЗ», на момент публикации ответ не поступил. Согласно информации на официальном сайте, на заводе делают крупные тягодутьевые машины, а офис находится в Екатеринбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!