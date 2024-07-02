02 июля 2024

На свердловском заводе обрушилась шахта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Березовское золотоносное месторождение. Березовский , руда, горняки, березовский золотоносный рудник, шахта
Инцидент случился в Артемовском Фото:

В Артемовском (Свердловская область) на территории завода «КМЗ» произошло обрушение шахты, которая долгое время была засыпана. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Шахта была засыпана, но обвалилась. Сейчас территория огорожена», — поделился собеседник. Есть ли пострадавшие, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там заявили, что им сообщений о происшествии не поступало.

Также направлен запрос руководству «КМЗ», на момент публикации ответ не поступил. Согласно информации на официальном сайте, на заводе делают крупные тягодутьевые машины, а офис находится в Екатеринбурге.

Фото:

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В Артемовском (Свердловская область) на территории завода «КМЗ» произошло обрушение шахты, которая долгое время была засыпана. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Шахта была засыпана, но обвалилась. Сейчас территория огорожена», — поделился собеседник. Есть ли пострадавшие, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, там заявили, что им сообщений о происшествии не поступало. Также направлен запрос руководству «КМЗ», на момент публикации ответ не поступил. Согласно информации на официальном сайте, на заводе делают крупные тягодутьевые машины, а офис находится в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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