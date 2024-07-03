Линн Трейси назвала условия Путина по миру на Украине максималистскими

Американский посол в России Линн Трейси заявила, что условия российского президента Владимира Путина по окончанию конфликта на Украине являются максималистскими. Об этом она заявила в интервью RTVI
«Решение о переговорах, равно как и решение о том, как должно выглядеть окончательное урегулирование конфликта на Украине, должны принимать правительство и народ Украины… Мы не собираемся принимать решения за их спиной… Что же касается предложения президента Путина, то я думаю, что это очень максималистский набор условий», — заявила Линн Трейси в интервью журналистам.
Ранее российский лидер Путин озвучил способ, как можно завершить конфликт на Украине. Он предложил ВСУ покинуть территории, занятые Россией с февраля 2022 года. РФ неоднократно давала понять, что готова в любой момент обсудить мирные переговоры. Однако Киев выступает против. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому согласиться на условия прекращения огня, однако тот отказался.
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