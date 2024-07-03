Линн Трейси назвала условия Путина по миру на Украине максималистскими

Посол США Трейси: условия Путина по Украине — это максималистский набор условий
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Линн Трейси заявила, что условия мира по Украине от Владимира Путина являются максималистскими Фото:

Американский посол в России Линн Трейси заявила, что условия российского президента Владимира Путина по окончанию конфликта на Украине являются максималистскими. Об этом она заявила в интервью RTVI

«Решение о переговорах, равно как и решение о том, как должно выглядеть окончательное урегулирование конфликта на Украине, должны принимать правительство и народ Украины… Мы не собираемся принимать решения за их спиной… Что же касается предложения президента Путина, то я думаю, что это очень максималистский набор условий», — заявила Линн Трейси в интервью журналистам.

Ранее российский лидер Путин озвучил способ, как можно завершить конфликт на Украине. Он предложил ВСУ покинуть территории, занятые Россией с февраля 2022 года. РФ неоднократно давала понять, что готова в любой момент обсудить мирные переговоры. Однако Киев выступает против. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому согласиться на условия прекращения огня, однако тот отказался.

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Американский посол в России Линн Трейси заявила, что условия российского президента Владимира Путина по окончанию конфликта на Украине являются максималистскими. Об этом она заявила в интервью RTVI «Решение о переговорах, равно как и решение о том, как должно выглядеть окончательное урегулирование конфликта на Украине, должны принимать правительство и народ Украины… Мы не собираемся принимать решения за их спиной… Что же касается предложения президента Путина, то я думаю, что это очень максималистский набор условий», — заявила Линн Трейси в интервью журналистам. Ранее российский лидер Путин озвучил способ, как можно завершить конфликт на Украине. Он предложил ВСУ покинуть территории, занятые Россией с февраля 2022 года. РФ неоднократно давала понять, что готова в любой момент обсудить мирные переговоры. Однако Киев выступает против. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому согласиться на условия прекращения огня, однако тот отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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