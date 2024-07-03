Ученый рассказал, о какой опасной болезни может свидетельствовать слабость

Постоянная слабость может свидетельствовать о нехватке в организме витамина B1 (тиамина). Он имеет важное значение для функционирования нервной и мышечной систем, а его недостаток может вызвать серьезные заболевания, включая полиневрит бери-бери (дословный перевод с сингапурского «большая слабость»).
«Выраженный недостаток витамина В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери, который проявляется утратой чувствительности, мышечной слабостью, поражением сердечно-сосудистой системы», — рассказал изданию «Газета.ру» Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Также при дефиците тиамина у человека могут наблюдаться потеря аппетита, нарушение координации движений, депрессия, нервозность и ослабление когнитивных функций, в том числе снижение памяти. Специалист также уточнил, что витамины группы B играют ключевую роль в поддержании здорового обмена углеводов и жиров.
Источниками тиамина являются семена подсолнечника, цельнозерновой хлеб, орехи, крупы, бобовые, морепродукты, свинина, говяжья печень и картофель. Важность витамина В1 подчеркивается и в контексте его влияния на метаболизм человека.
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