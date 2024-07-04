04 июля 2024

Байден заговорился и назвал себя первой чернокожей женщиной на службе

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Джо Байден, вероятно, говорил о вице-президенте Камале Харрис
Джо Байден, вероятно, говорил о вице-президенте Камале Харрис Фото:

Президент США Джо Байден во время радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной на госслужбе. Политик запутался в своих словах во время интервью изданию WURD, вероятно, намереваясь сказать о своем вице-президенте Камале Харрис.

«Я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина... Служившая с чернокожим президентом. Горжусь участием первой чернокожей женщины в Верховном суде. Мы так много можем сделать, потому что, послушайте... Мы — Соединенные Штаты Америки», — приводит слова Байдена издание Daily Mail.

Ошибки и оговорки Джо Байдена неоднократно попадали в медийное поле. Например, в 2022 году он забыл о предмете речи, говоря про Америку, а в 2023 году перепутал Россию и Украину, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Однако самый громкий его провал произошел в начале июля на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

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Президент США Джо Байден во время радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной на госслужбе. Политик запутался в своих словах во время интервью изданию WURD, вероятно, намереваясь сказать о своем вице-президенте Камале Харрис. «Я горжусь тем, что, как я уже сказал, я первый вице-президент, первая чернокожая женщина... Служившая с чернокожим президентом. Горжусь участием первой чернокожей женщины в Верховном суде. Мы так много можем сделать, потому что, послушайте... Мы — Соединенные Штаты Америки», — приводит слова Байдена издание Daily Mail. Ошибки и оговорки Джо Байдена неоднократно попадали в медийное поле. Например, в 2022 году он забыл о предмете речи, говоря про Америку, а в 2023 году перепутал Россию и Украину, отвечая на вопрос о членстве в НАТО. Однако самый громкий его провал произошел в начале июля на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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