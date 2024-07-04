Politico: Байдену пришлось пройти медобследование после дебатов с Трампом

04 июля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден сообщил губернаторам-демократам о своем хорошем самочувствии Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование после дебатов с кандидатом на свой пост Дональдом Трампом. Об этом лидер страны лично сообщил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии. «Байден в среду вечером сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что он прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо», — рассказали газете Politico три человека, осведомленные о ходе обсуждения. По их словам, сама встреча с президентом была организованна из-за опасений по поводу его здоровья и «политической жизнеспособности». Новость по теме Обвинения в изменах и прогноз третьей мировой войны: как прошли дебаты Байдена и Трампа В статье отмечается, что за несколько часов до встречи пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер уклонилась от прямых вопросов журналистов, которые интересовались, проходил ли президент обследование после дебатов. «Президент проходит регулярные ежегодные медосмотры, которые мы публикуем в подробном отчете», — ответила тогда она. Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Байден Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты. Позже даже сторонники действующего американского президента признали его выступление провальным. Сам Байден после дебатов сказал о своем плохом самочувствии и объяснил неудачный выход многочисленными поездками за границу. Вскоре десятки американских конгрессменов собрались написать коллективное письмо президенту США с просьбой не идти на новый срок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование после дебатов с кандидатом на свой пост Дональдом Трампом. Об этом лидер страны лично сообщил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами от Демократической партии. «Байден в среду вечером сообщил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что он прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо», — рассказали газете Politico три человека, осведомленные о ходе обсуждения. По их словам, сама встреча с президентом была организованна из-за опасений по поводу его здоровья и «политической жизнеспособности». В статье отмечается, что за несколько часов до встречи пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер уклонилась от прямых вопросов журналистов, которые интересовались, проходил ли президент обследование после дебатов. «Президент проходит регулярные ежегодные медосмотры, которые мы публикуем в подробном отчете», — ответила тогда она. Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Байден Трамп уже вступили в предвыборную гонку, несколько дней назад они провели первые публичные дебаты. Позже даже сторонники действующего американского президента признали его выступление провальным. Сам Байден после дебатов сказал о своем плохом самочувствии и объяснил неудачный выход многочисленными поездками за границу. Вскоре десятки американских конгрессменов собрались написать коллективное письмо президенту США с просьбой не идти на новый срок.