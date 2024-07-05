В Пермском крае построят новый храм

В Краснокамске (Пермский край) планируют построить храм во имя преподобного Андроника (Лукаша), старца Глинского. Информация об этом размещена на сайте Пермской митрополии Русской православной церкви.
«По благословению Главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, 26 июня в Краснокамске состоялось освящение поклонного креста на места будущего храма во имя преподобного Андроника (Лукаша), старца Глинского», — сказано в сообщении. Уточняется, что граждан уже приглашают на место строительства храма, чтобы возносить молитвы. О сроках возведения и открытия нового храма информации пока нет.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми планируют построить мечеть. Но местные жители выступают против этого.
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