Железнодорожные войска РФ отмечают юбилей работ на Байкало-Амурской магистрали

08 июля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ помогают строить БАМ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Они с 2021 года привлечены к реконструкции сложнейшего участка БАМа общей протяженностью 339 километров. Под руководством начальника Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенанта Олега Косенкова задействованы подразделения войск четырех военных округов. «На порученных войскам 19-ти объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна», — рассказал Косенков в эксклюзивном материале для URA.RU. В год 50-летия БАМа на участке Улак-Февральск ведутся земляные работы по отсыпке и содержанию автомобильных дорог, отсыпке укрепляющих и охлаждающих конструкций насыпи земляного полотна, отсыпке подходов к строящимся железнодорожным мостам, устройству водоотводных сооружений, технологических площадок под различные здания и сооружения. Из плановых 19-ти объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. На ряду с военными железнодорожниками к реконструкции Байкало-Амурской магистрали привлекаются студенческие отряды военных учебных центров транспортных ВУЗов страны и курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений, которые получают уникальный практический опыт по строительству транспортных объектов. Также подразделения Железнодорожных войск примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа. В период с 2026 по 2032 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие Железнодорожных войск ВС РФ отмечают 50-летний юбилей начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Они с 2021 года привлечены к реконструкции сложнейшего участка БАМа общей протяженностью 339 километров. Под руководством начальника Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенанта Олега Косенкова задействованы подразделения войск четырех военных округов. «На порученных войскам 19-ти объектах полностью завершено выполнение земляных работ по сооружению насыпей земляного полотна», — рассказал Косенков в эксклюзивном материале для URA.RU. В год 50-летия БАМа на участке Улак-Февральск ведутся земляные работы по отсыпке и содержанию автомобильных дорог, отсыпке укрепляющих и охлаждающих конструкций насыпи земляного полотна, отсыпке подходов к строящимся железнодорожным мостам, устройству водоотводных сооружений, технологических площадок под различные здания и сооружения. Из плановых 19-ти объектов 11 объектов сдано во временную эксплуатацию. На ряду с военными железнодорожниками к реконструкции Байкало-Амурской магистрали привлекаются студенческие отряды военных учебных центров транспортных ВУЗов страны и курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений, которые получают уникальный практический опыт по строительству транспортных объектов. Также подразделения Железнодорожных войск примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа. В период с 2026 по 2032 годы.