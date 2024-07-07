Полпред Якушев назвал главные задачи «Иннопрома«-2024

Россия идет по пути создания технологического суверенитета. Сделать это можно, объединив внутри страны наработки, и выстроив межрегиональное сотрудничество с дружественными странами, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Так он прокомментировал основные задачи, которые стоят в этом году перед международной промышленной выставкой «Иннопром», которая стартовала 8 июля в Екатеринбурге.
«Экономика нашей страны переживает период серьезной трансформации. Стоят сложные вызовы по достижению технологического суверенитета, созданию прорывных решений, выводу отраслей на качественно новый уровень развития. Справиться с этими задачами можно только вместе, объединив компетенции и наработки в самых разных сферах, выстроив эффективное межрегиональное сотрудничество и крепкие партнёрские связи с дружественными государствами», — заявил Владимир Якушев.
Международная выставка пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема ее — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером «Иннопрома» в этом году выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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