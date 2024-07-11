В Свердловской области резко взлетели цены на картофель

Свердловскстат: цены на картофель выросли на 75% за месяц

11 июля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Один килограмм картофеля стоит 68 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области картофель за месяц подорожал на 75%. Данные об изменении стоимости опубликованы на сайте Свердловскстата. В период июнь—июль 2024 года цена на картофель увеличилась с 39 рублей до 68 рублей 46 копеек (+75,5%). За год стоимость увеличилась на 35,8%. В июле 2023-го килограмм картофеля стоил 50 рублей 39 копеек, сообщается на сайте. В начале июля URA.RU сообщало о значительном повышении цен на свежие огурцы. За месяц цена на них увеличилась с 126,85 рубля до 143,45 рубля за килограмм (+13,08%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области картофель за месяц подорожал на 75%. Данные об изменении стоимости опубликованы на сайте Свердловскстата. В период июнь—июль 2024 года цена на картофель увеличилась с 39 рублей до 68 рублей 46 копеек (+75,5%). За год стоимость увеличилась на 35,8%. В июле 2023-го килограмм картофеля стоил 50 рублей 39 копеек, сообщается на сайте. В начале июля URA.RU сообщало о значительном повышении цен на свежие огурцы. За месяц цена на них увеличилась с 126,85 рубля до 143,45 рубля за килограмм (+13,08%).