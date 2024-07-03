В Свердловской области резко подорожали огурцы

В период июнь—июль в Свердловской области огурцы подорожали на 13%. Данные об изменении средних потребительских цен опубликованы на сайте Свердловскстата.
За месяц цена на огурцы увеличилась с 126,85 рубля до 143,45 рубля за килограмм (+13,08%). За год их стоимость увеличилась на 37%. В 2023 году килограмм огурцов стоил 104,65 рубля.
Значительно в июне—июле подорожали и яблоки — в июне килограмм стоил 148,09 рубля, а в июле — уже 162,35 (+9,62% к стоимости). Цена за килограмм черного байхового чая изменилась на 4,61% (в июне чай стоил 1251,40 рубля, в июле — 1309,21 рубля). Баранина выросла в цене на 27 рублей (в июне — 703,33 рубля, в июле — 730,45 рубля, то есть, выросла на 3,85%).
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