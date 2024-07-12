В УрГУПСе открыли новый зал самбо. Фото, видео

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Это второй зал в регионе, который открывается под эгидой проекта «Za самбо»
Это второй зал в регионе, который открывается под эгидой проекта «Za самбо»

В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) открыли зал для занятий самбо. Новая спортивная площадка появилась благодаря участию вуза в программе «Самбо в ВУЗы». Об этом URA.RU сообщили организаторы церемонии открытия

«Открытие зала для занятий самбо — это пример того, что здесь готовят не только грамотных специалистов, но и людей, способных ставить цели и достигать их. В вузе созданы все условия для формирования гармоничной личности, чтобы из стен университета выпускались не только профессионалы своего дела, но и сторонники здорового образа жизни», — сказал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

Ректор УрГУПС Александр Галкин подчеркнул, что новый зал может принимать соревнования городского, регионального и всероссийского уровня. В помещении сделали капитальный ремонт: обновили освещение, вентиляцию, водопроводу, канализацию и отопление, а члены регионального общественного совета «Za самбо» помогли приобрести борцовский ковер.

«В ближайшее время новые ковры появятся в школах Североуральска и Нижнего Тагила. Открытие обновленного современного зала станет дополнительным импульсом развития нашей национальной борьбы в регионе», — подчеркнул координатор проекта «Za самбо» Алексей Свалов.

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В Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) открыли зал для занятий самбо. Новая спортивная площадка появилась благодаря участию вуза в программе «Самбо в ВУЗы». Об этом URA.RU сообщили организаторы церемонии открытия «Открытие зала для занятий самбо — это пример того, что здесь готовят не только грамотных специалистов, но и людей, способных ставить цели и достигать их. В вузе созданы все условия для формирования гармоничной личности, чтобы из стен университета выпускались не только профессионалы своего дела, но и сторонники здорового образа жизни», — сказал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев. Ректор УрГУПС Александр Галкин подчеркнул, что новый зал может принимать соревнования городского, регионального и всероссийского уровня. В помещении сделали капитальный ремонт: обновили освещение, вентиляцию, водопроводу, канализацию и отопление, а члены регионального общественного совета «Za самбо» помогли приобрести борцовский ковер. «В ближайшее время новые ковры появятся в школах Североуральска и Нижнего Тагила. Открытие обновленного современного зала станет дополнительным импульсом развития нашей национальной борьбы в регионе», — подчеркнул координатор проекта «Za самбо» Алексей Свалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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