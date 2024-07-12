12 июля 2024

Актеров Машкова и Гогунского внесли в список представляющих угрозу для Украины

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Петербургский международный экономический форум. (ПМЭФ-2024). День третий. , машков владимир
Владимира Машкова назвали угрозой для Украины Фото:

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины внес актеров театра и кино Владимира Машкова и Виталия Гогунского в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сообщается на сайте совета.

«Гогунский Виталий Евгеньевич, 1978 г. р.; Машков Владимир Львович, 1963 г. р.», — следует из списка украиснкого совета. Также в перечень попали актриса Алена Яковлева, Антон Батырев и Наталия Антонова.

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Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины внес актеров театра и кино Владимира Машкова и Виталия Гогунского в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сообщается на сайте совета. «Гогунский Виталий Евгеньевич, 1978 г. р.; Машков Владимир Львович, 1963 г. р.», — следует из списка украиснкого совета. Также в перечень попали актриса Алена Яковлева, Антон Батырев и Наталия Антонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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