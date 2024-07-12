Актеров Машкова и Гогунского внесли в список представляющих угрозу для Украины

12 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Владимира Машкова назвали угрозой для Украины Фото: Роман Наумов © URA.RU Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины внес актеров театра и кино Владимира Машкова и Виталия Гогунского в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сообщается на сайте совета. «Гогунский Виталий Евгеньевич, 1978 г. р.; Машков Владимир Львович, 1963 г. р.», — следует из списка украиснкого совета. Также в перечень попали актриса Алена Яковлева, Антон Батырев и Наталия Антонова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины внес актеров театра и кино Владимира Машкова и Виталия Гогунского в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сообщается на сайте совета. «Гогунский Виталий Евгеньевич, 1978 г. р.; Машков Владимир Львович, 1963 г. р.», — следует из списка украиснкого совета. Также в перечень попали актриса Алена Яковлева, Антон Батырев и Наталия Антонова.