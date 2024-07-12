Актеров Машкова и Гогунского внесли в список представляющих угрозу для Украины

Владимира Машкова назвали угрозой для Украины
Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины внес актеров театра и кино Владимира Машкова и Виталия Гогунского в перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» страны. Об этом сообщается на сайте совета.
«Гогунский Виталий Евгеньевич, 1978 г. р.; Машков Владимир Львович, 1963 г. р.», — следует из списка украиснкого совета. Также в перечень попали актриса Алена Яковлева, Антон Батырев и Наталия Антонова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.