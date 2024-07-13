В «Газпром-медиа» заявили, что Rutube готов к большому наплыву пользователей

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На фоне слухов о блокировке YouTube в "Газпром медиа" рассказали о возможностях Rutube
На фоне слухов о блокировке YouTube в "Газпром медиа" рассказали о возможностях Rutube Фото:

Видеохостинг Rutube готов к значительному приросту аудитории из-за перехода пользователей с YouTube и не испытает технических проблем в такой ситуации. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский.

«Мы наблюдаем постоянный рост аудитории <...> Rutube. С технической точки зрения проблем из-за повышенных нагрузок не возникнет. <...> Мы сможем в течение короткого времени принять всех пользователей», — заявил Косинский в интервью ТАСС.

Косинский также отметил, что были проведены работы по улучшению функциональности и развитию инфраструктуры сервиса. «Наши серверы работают в более чем 25 городах РФ и СНГ, что позволяет обеспечить передачу видео в высоком качестве», — добавил он, уточнив, что IT-специалисты Rutube проработали разные сценарии для обеспечения стабильности работы видеохостинга.

Ранее «Ростелеком» предупредил о проблемах с YouTube в России на фоне технических сложностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что у Кремля нет каких=либо планов по блокировке видеохостинга.

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Видеохостинг Rutube готов к значительному приросту аудитории из-за перехода пользователей с YouTube и не испытает технических проблем в такой ситуации. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Сергей Косинский. «Мы наблюдаем постоянный рост аудитории <...> Rutube. С технической точки зрения проблем из-за повышенных нагрузок не возникнет. <...> Мы сможем в течение короткого времени принять всех пользователей», — заявил Косинский в интервью ТАСС. Косинский также отметил, что были проведены работы по улучшению функциональности и развитию инфраструктуры сервиса. «Наши серверы работают в более чем 25 городах РФ и СНГ, что позволяет обеспечить передачу видео в высоком качестве», — добавил он, уточнив, что IT-специалисты Rutube проработали разные сценарии для обеспечения стабильности работы видеохостинга. Ранее «Ростелеком» предупредил о проблемах с YouTube в России на фоне технических сложностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что у Кремля нет каких=либо планов по блокировке видеохостинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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