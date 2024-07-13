13 июля 2024

В одном из дворов Перми скончалась пожилая женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам не удалось спасти женщину
Медикам не удалось спасти женщину Фото:

В Перми на улице Сапфирная скончалась пожилая женщина. Медикам не удалось ее спасти, сообщают в соцсетях.

«На улице Сапфирная, в ЖК „Погода“, на площадке одного из домов пожилой женщине стало плохо. Прибывшим медикам не удалось ее спасти. Тело накрыли до приезда сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД России по Пермскому краю и Минздрав. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Перми на улице Сапфирная скончалась пожилая женщина. Медикам не удалось ее спасти, сообщают в соцсетях. «На улице Сапфирная, в ЖК „Погода“, на площадке одного из домов пожилой женщине стало плохо. Прибывшим медикам не удалось ее спасти. Тело накрыли до приезда сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД России по Пермскому краю и Минздрав. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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