В одном из дворов Перми скончалась пожилая женщина

Медикам не удалось спасти женщину
В Перми на улице Сапфирная скончалась пожилая женщина. Медикам не удалось ее спасти, сообщают в соцсетях.
«На улице Сапфирная, в ЖК „Погода“, на площадке одного из домов пожилой женщине стало плохо. Прибывшим медикам не удалось ее спасти. Тело накрыли до приезда сотрудников полиции», — сообщили в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы УМВД России по Пермскому краю и Минздрав. После получения ответа новость будет дополнена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!