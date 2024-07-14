Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на Трампа

Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания.
«Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Состояние пострадавших в перестрелке улучшилось с критического до стабильного», — говорится на сайте телеканала ABC News со ссылкой на полицию.
Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. В ходе покушения на экс-главу США погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю.
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