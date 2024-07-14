14 июля 2024

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на Трампа

ABC News: состояние пострадавших при нападении на Трампа улучшилось
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики смогли стабилизировать состояние пострадавших Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания.

«Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Состояние пострадавших в перестрелке улучшилось с критического до стабильного», — говорится на сайте телеканала ABC News со ссылкой на полицию.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. В ходе покушения на экс-главу США погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю.

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Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания. «Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Состояние пострадавших в перестрелке улучшилось с критического до стабильного», — говорится на сайте телеканала ABC News со ссылкой на полицию. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. В ходе покушения на экс-главу США погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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