Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на Трампа

ABC News: состояние пострадавших при нападении на Трампа улучшилось

15 июля 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Медики смогли стабилизировать состояние пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания. «Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Состояние пострадавших в перестрелке улучшилось с критического до стабильного», — говорится на сайте телеканала ABC News со ссылкой на полицию. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. В ходе покушения на экс-главу США погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое пострадавших в результате нападения на экс-президента США Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает полиция штата Пенсильвания. «Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 74 лет. Состояние пострадавших в перестрелке улучшилось с критического до стабильного», — говорится на сайте телеканала ABC News со ссылкой на полицию. Покушение на Трампа произошло 13 июля. Экс-президент отделался раной уха. В ходе покушения на экс-главу США погиб пожарный Кори Комператоре, ему было 50 лет. После начала стрельбы он закрыл телом свою семью, словив пулю.