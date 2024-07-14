В Копейске мужчина с ножом ограбил кассира

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина с ножом ограбил кассира. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
«В Копейске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину, которая работает кассиром в микрокредитной компании. Потерпевшая обратилась в ОМВД России по городу Копейску и пояснила, что к ней зашел мужчина в маске и, угрожая сотрудникам ножом, похитил 24 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На указанный адрес оперативно отправились сотрудники полиции. Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело.
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