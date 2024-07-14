14 июля 2024

В Копейске мужчина с ножом ограбил кассира

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина с ножом ограбил кассира. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«В Копейске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину, которая работает кассиром в микрокредитной компании. Потерпевшая обратилась в ОМВД России по городу Копейску и пояснила, что к ней зашел мужчина в маске и, угрожая сотрудникам ножом, похитил 24 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На указанный адрес оперативно отправились сотрудники полиции. Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, мужчина с ножом ограбил кассира. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «В Копейске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину, которая работает кассиром в микрокредитной компании. Потерпевшая обратилась в ОМВД России по городу Копейску и пояснила, что к ней зашел мужчина в маске и, угрожая сотрудникам ножом, похитил 24 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. На указанный адрес оперативно отправились сотрудники полиции. Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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