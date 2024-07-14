Омбудсмен ХМАО добилась выплат для бойца «Шторм Z»

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла получить меры поддержки и выплаты участнику подразделения «Шторм Z». Омбудсмен рассказала URA.RU, что за ним не был закреплен социальный координатор, и информация о бойце в военкомате отсутствовала.
«В адрес Уполномоченного поступило обращение от участника СВО в составе специального добровольческого формирования „Шторм Z“ по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, полагающихся выплат. По рекомендациям Уполномоченного по правам человека в депсоцразвития Югры с семьей заявителя организована работа в рамках социального сопровождения. В результате заявителю назначены и выплачены все полагающиеся меры поддержки», — сообщила Стребкова.
Боец получил минно-взрывную травму, повлекшую тяжелое увечье. Он был уволен со службы по состоянию здоровья. «Заявителю назначены и выплачены все полагающиеся меры поддержки: денежные выплаты при заключении и окончании контракта о добровольном содействии в размере 400 000 рублей и 100 000 рублей соответственно; по ранению — в размере 500 000 рублей; компенсированы расходы на жилье и оплату ЖКУ. Также ему оказана единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в размере 250 000 рублей на получение медицинской помощи как гражданину, заключившему контракт о добровольном содействии, получившему ранение тяжелой степени», — уточнила омбудсмен.
По словам Стребковой, сейчас ведется работа по оформлению и выдаче бойцу удостоверения ветерана боевых действий. «Эти вопросы находятся в ведении Министерства обороны РФ, по ходатайству Уполномоченного и по запросу военного комиссариата документы, подтверждающие участие заявителя в СВО, получены», — добавила омбудсмен.
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