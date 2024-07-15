В Литве перестанут бесплатно обучать украинских беженцев

15 июля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Литва закрывает программу бесплатного высшего образования для украинских беженцев Фото: Официальный сайт президента Украины В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. Государство продолжит возмещать стоимость обучения для уже поступивших студентов, но не будет предоставлять эту услугу новым прибывающим, написало литовское издание. «Это инициатива украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебный процесс в другую страну», — сообщили LRT . По словам чиновников, все мероприятия по оказанию помощи беженцам организуются соответственно потребностям Украины и не должны способствовать «утечке мозгов» из страны. Прежде власти Литвы обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить средства для укрепления границы с Россией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что это необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза, учитывая текущую геополитическую ситуацию и расширяющийся спектр гибридных угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. Государство продолжит возмещать стоимость обучения для уже поступивших студентов, но не будет предоставлять эту услугу новым прибывающим, написало литовское издание. «Это инициатива украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебный процесс в другую страну», — сообщили LRT. По словам чиновников, все мероприятия по оказанию помощи беженцам организуются соответственно потребностям Украины и не должны способствовать «утечке мозгов» из страны. Прежде власти Литвы обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить средства для укрепления границы с Россией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что это необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза, учитывая текущую геополитическую ситуацию и расширяющийся спектр гибридных угроз.