В Литве перестанут бесплатно обучать украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг, флаг литвы, флаг польши, польский флаг, литовский флаг,  stock
Литва закрывает программу бесплатного высшего образования для украинских беженцев Фото:

В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. Государство продолжит возмещать стоимость обучения для уже поступивших студентов, но не будет предоставлять эту услугу новым прибывающим, написало литовское издание.

«Это инициатива украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебный процесс в другую страну», — сообщили LRT. По словам чиновников, все мероприятия по оказанию помощи беженцам организуются соответственно потребностям Украины и не должны способствовать «утечке мозгов» из страны.

Прежде власти Литвы обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить средства для укрепления границы с Россией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что это необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза, учитывая текущую геополитическую ситуацию и расширяющийся спектр гибридных угроз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами. Государство продолжит возмещать стоимость обучения для уже поступивших студентов, но не будет предоставлять эту услугу новым прибывающим, написало литовское издание. «Это инициатива украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебный процесс в другую страну», — сообщили LRT. По словам чиновников, все мероприятия по оказанию помощи беженцам организуются соответственно потребностям Украины и не должны способствовать «утечке мозгов» из страны. Прежде власти Литвы обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить средства для укрепления границы с Россией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что это необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза, учитывая текущую геополитическую ситуацию и расширяющийся спектр гибридных угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...