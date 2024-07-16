Путин прибыл на место открытия последнего участка северного обхода Твери

Путин примет участие в открытии участка трассы
Президент России Владимир Путин приехал на место открытия последнего и самого трудного участка северного обхода пути — а именно моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Президент примет участие в открытии завершающего участка трассы. Глава государства прибыл на место на Lada Aura.
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