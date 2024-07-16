Путин прибыл на место открытия последнего участка северного обхода Твери

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин примет участие в открытии участка трассы Фото:

Президент России Владимир Путин приехал на место открытия последнего и самого трудного участка северного обхода пути — а именно моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Президент примет участие в открытии завершающего участка трассы. Глава государства прибыл на место на Lada Aura.

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Президент России Владимир Путин приехал на место открытия последнего и самого трудного участка северного обхода пути — а именно моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Президент примет участие в открытии завершающего участка трассы. Глава государства прибыл на место на Lada Aura.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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