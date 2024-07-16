Политика Власть Путин прибыл на место открытия последнего участка северного обхода Твери 16 июля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 + Путин примет участие в открытии участка трассы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин приехал на место открытия последнего и самого трудного участка северного обхода пути — а именно моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Президент примет участие в открытии завершающего участка трассы. Глава государства прибыл на место на Lada Aura. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин приехал на место открытия последнего и самого трудного участка северного обхода пути — а именно моста через Волгу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Президент примет участие в открытии завершающего участка трассы. Глава государства прибыл на место на Lada Aura. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям