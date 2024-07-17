Екатеринбурженка претендует на титул «Королевы России». Фото

Екатеринбурженка Наталья Лунегова вышла в финал конкурса «Королева России»

17 июля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Финал пройдет в ноябре в Москве (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Наталья Лунегова из Екатеринбурга вышла в финал конкурса «Миссис Королева России». Информация об этом появилась в соцсетях организаторов. Женщине 44 года, она экс-преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), педагог по вокалу, лауреат и дипломат международных конкурсов. Женщина неоднократно участвовала в конкурсах красоты, в ее копилке побед уже есть титулы «Миссис Евразия»(Турция), первая вице-миссис «Российская красавица» и гран-при WOMAN-STAR. Также Лунегова — действующая модель агентства Not Models. Она участвовала в «Fashion битве» в Екатеринбурге, модном показе «Звезда Галактики» в Москве и Неделе моды в Тюмени. Финал «Королевы России» пройдет 22 ноября на одной из самых престижных площадок Москвы. За титул поборется 60 женщин, одна из них получит брендированный автомобиль и 1 млн рублей. Также известно, что три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена. Как выглядят претендентки на победу — в материале URA.RU. Наталья вместе с Прохором Шаляпиным на модном показе «Звезда Галактики» Фото: страница Натальи Лунеговой во «ВКонтакте» Фото: страница Натальи Лунеговой во «ВКонтакте» Фото: страница Натальи Лунеговой во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья Лунегова из Екатеринбурга вышла в финал конкурса «Миссис Королева России». Информация об этом появилась в соцсетях организаторов. Женщине 44 года, она экс-преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), педагог по вокалу, лауреат и дипломат международных конкурсов. Женщина неоднократно участвовала в конкурсах красоты, в ее копилке побед уже есть титулы «Миссис Евразия»(Турция), первая вице-миссис «Российская красавица» и гран-при WOMAN-STAR. Также Лунегова — действующая модель агентства Not Models. Она участвовала в «Fashion битве» в Екатеринбурге, модном показе «Звезда Галактики» в Москве и Неделе моды в Тюмени. Финал «Королевы России» пройдет 22 ноября на одной из самых престижных площадок Москвы. За титул поборется 60 женщин, одна из них получит брендированный автомобиль и 1 млн рублей. Также известно, что три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена. Как выглядят претендентки на победу — в материале URA.RU.