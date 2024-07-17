Екатеринбурженка претендует на титул «Королевы России». Фото

Екатеринбурженка Наталья Лунегова вышла в финал конкурса «Королева России»
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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Финал пройдет в ноябре в Москве (архивное фото) Фото:

Наталья Лунегова из Екатеринбурга вышла в финал конкурса «Миссис Королева России». Информация об этом появилась в соцсетях организаторов.

Женщине 44 года, она экс-преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), педагог по вокалу, лауреат и дипломат международных конкурсов. Женщина неоднократно участвовала в конкурсах красоты, в ее копилке побед уже есть титулы «Миссис Евразия»(Турция), первая вице-миссис «Российская красавица» и гран-при WOMAN-STAR.

Также Лунегова — действующая модель агентства Not Models. Она участвовала в «Fashion битве» в Екатеринбурге, модном показе «Звезда Галактики» в Москве и Неделе моды в Тюмени.

Финал «Королевы России» пройдет 22 ноября на одной из самых престижных площадок Москвы. За титул поборется 60 женщин, одна из них получит брендированный автомобиль и 1 млн рублей.

Также известно, что три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена. Как выглядят претендентки на победу — в материале URA.RU.

Наталья вместе с Прохором Шаляпиным на модном показе «Звезда Галактики»
Наталья вместе с Прохором Шаляпиным на модном показе «Звезда Галактики»

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Наталья Лунегова из Екатеринбурга вышла в финал конкурса «Миссис Королева России». Информация об этом появилась в соцсетях организаторов. Женщине 44 года, она экс-преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ), педагог по вокалу, лауреат и дипломат международных конкурсов. Женщина неоднократно участвовала в конкурсах красоты, в ее копилке побед уже есть титулы «Миссис Евразия»(Турция), первая вице-миссис «Российская красавица» и гран-при WOMAN-STAR. Также Лунегова — действующая модель агентства Not Models. Она участвовала в «Fashion битве» в Екатеринбурге, модном показе «Звезда Галактики» в Москве и Неделе моды в Тюмени. Финал «Королевы России» пройдет 22 ноября на одной из самых престижных площадок Москвы. За титул поборется 60 женщин, одна из них получит брендированный автомобиль и 1 млн рублей. Также известно, что три екатеринбурженки стали полуфиналистками международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Всего в кастинге поучаствовало 35 представительниц разных профессий — от секретарей до руководителей высшего звена. Как выглядят претендентки на победу — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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