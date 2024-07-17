У бизнесмена из Екатеринбурга забрали элитный внедорожник за долги. Фото

18 июля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Должник пытался спрятать машину от приставов Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области Судебные приставы забрали скрытый Land Rover Discovery у бизнесмена из Екатеринбурга за долги на общую сумму 2,6 млн рублей перед юрлицами. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку, рассказали URA.RU в отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области. «Оплачивать задолженность мужчина не спешил, поэтому накопился долг в два миллиона и 677 тысяч рублей. Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что в собственности должника зарегистрирован Land Rover Discovery, который мужчина скрывал. Движимое имущество должника объявлено в исполнительный розыск. Машину обнаружили. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества», — следует из сообщения. Пока машина находится на спецстоянке, у предпринимателя есть время погасить долги. Если же сумма не будет выплачена, иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество. Ранее приставы арестовали BMW X5 екатеринбуржца из-за 119 неоплаченных штрафов на 129 тысяч рублей. Должник пытался спрятать машину в одном из дворов Верх-Исетского района. Иномарку поместили на специализированную автостоянку Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы забрали скрытый Land Rover Discovery у бизнесмена из Екатеринбурга за долги на общую сумму 2,6 млн рублей перед юрлицами. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку, рассказали URA.RU в отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области. «Оплачивать задолженность мужчина не спешил, поэтому накопился долг в два миллиона и 677 тысяч рублей. Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что в собственности должника зарегистрирован Land Rover Discovery, который мужчина скрывал. Движимое имущество должника объявлено в исполнительный розыск. Машину обнаружили. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества», — следует из сообщения. Пока машина находится на спецстоянке, у предпринимателя есть время погасить долги. Если же сумма не будет выплачена, иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество. Ранее приставы арестовали BMW X5 екатеринбуржца из-за 119 неоплаченных штрафов на 129 тысяч рублей. Должник пытался спрятать машину в одном из дворов Верх-Исетского района.