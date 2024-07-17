17 июля 2024

У бизнесмена из Екатеринбурга забрали элитный внедорожник за долги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Должник пытался спрятать машину от приставов
Должник пытался спрятать машину от приставов Фото:

Судебные приставы забрали скрытый Land Rover Discovery у бизнесмена из Екатеринбурга за долги на общую сумму 2,6 млн рублей перед юрлицами. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку, рассказали URA.RU в отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области.

«Оплачивать задолженность мужчина не спешил, поэтому накопился долг в два миллиона и 677 тысяч рублей. Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что в собственности должника зарегистрирован Land Rover Discovery, который мужчина скрывал. Движимое имущество должника объявлено в исполнительный розыск. Машину обнаружили. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества», — следует из сообщения.

Пока машина находится на спецстоянке, у предпринимателя есть время погасить долги. Если же сумма не будет выплачена, иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество.

Ранее приставы арестовали BMW X5 екатеринбуржца из-за 119 неоплаченных штрафов на 129 тысяч рублей. Должник пытался спрятать машину в одном из дворов Верх-Исетского района.

Иномарку поместили на специализированную автостоянку
Иномарку поместили на специализированную автостоянку
Фото:

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Судебные приставы забрали скрытый Land Rover Discovery у бизнесмена из Екатеринбурга за долги на общую сумму 2,6 млн рублей перед юрлицами. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку, рассказали URA.RU в отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП по Свердловской области. «Оплачивать задолженность мужчина не спешил, поэтому накопился долг в два миллиона и 677 тысяч рублей. Из запросов в регистрирующие органы стало известно, что в собственности должника зарегистрирован Land Rover Discovery, который мужчина скрывал. Движимое имущество должника объявлено в исполнительный розыск. Машину обнаружили. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества», — следует из сообщения. Пока машина находится на спецстоянке, у предпринимателя есть время погасить долги. Если же сумма не будет выплачена, иномарку направят на оценку и реализацию в Росимущество. Ранее приставы арестовали BMW X5 екатеринбуржца из-за 119 неоплаченных штрафов на 129 тысяч рублей. Должник пытался спрятать машину в одном из дворов Верх-Исетского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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