19 июля 2024

«Угрожали жене и детям»: статусного участника СВО обокрали в Екатеринбурге, пока он был за решеткой

У экс-главы уральского Союза добровольцев Донбасса украли дорогую машину
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об угоне машины Максима Хлопина возбудили только 15 июля
Дело об угоне машины Максима Хлопина возбудили только 15 июля Фото:

У бывшего главы уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максима Хлопина украли автомобиль Toyota Hilux за восемь миллионов рублей, пока он был в СИЗО. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел еще в 2022 году, но полиция и прокуратура долго спорили, необходимо ли уголовное дело. Его возбудили только на днях.

Хлопин уехал на СВО в 2022 году в статусе руководителя Союза, сумел отличиться боевыми успехами: вывел из-под артобстрела и окружения два отряда военных. Однако уже в конце года его вместе с товарищем обвинили по статьям 222 и 222.1 УК РФ. Они везли на территорию РФ боеприпасы и оружие из зоны спецоперации, однако права на это не имели, поскольку уже не являлись действующими военнослужащими. Из СИЗО Хлопин освободился только 9 ноября 2023 года.

«Когда Хлопин был в изоляторе, к жене приехали четыре человека, вывели на улицу и угрожали ей и детям оружием, после чего украли авто. Они писали заявления, но силовики заверяли, что состава преступления нет. У полиции и прокуратуры были разные мнения. В итоге дело возбудили только 15 июля 2024 года», — сообщил URA.RU осведомленный источник.

Машину Хлопина нашли 20 июля. До этого угонщики перегнали ее во Владикавказ, где перерегистрировали на другого владельца по поддельному договору купли-продажи, сменив номера автомобиля.

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У бывшего главы уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максима Хлопина украли автомобиль Toyota Hilux за восемь миллионов рублей, пока он был в СИЗО. Как стало известно URA.RU , инцидент произошел еще в 2022 году, но полиция и прокуратура долго спорили, необходимо ли уголовное дело. Его возбудили только на днях. Хлопин уехал на СВО в 2022 году в статусе руководителя Союза, сумел отличиться боевыми успехами: вывел из-под артобстрела и окружения два отряда военных. Однако уже в конце года его вместе с товарищем обвинили по статьям 222 и 222.1 УК РФ. Они везли на территорию РФ боеприпасы и оружие из зоны спецоперации, однако права на это не имели, поскольку уже не являлись действующими военнослужащими. Из СИЗО Хлопин освободился только 9 ноября 2023 года. «Когда Хлопин был в изоляторе, к жене приехали четыре человека, вывели на улицу и угрожали ей и детям оружием, после чего украли авто. Они писали заявления, но силовики заверяли, что состава преступления нет. У полиции и прокуратуры были разные мнения. В итоге дело возбудили только 15 июля 2024 года», — сообщил URA.RU осведомленный источник. Машину Хлопина нашли 20 июля. До этого угонщики перегнали ее во Владикавказ, где перерегистрировали на другого владельца по поддельному договору купли-продажи, сменив номера автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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