«Угрожали жене и детям»: статусного участника СВО обокрали в Екатеринбурге, пока он был за решеткой

У бывшего главы уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максима Хлопина украли автомобиль Toyota Hilux за восемь миллионов рублей, пока он был в СИЗО. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел еще в 2022 году, но полиция и прокуратура долго спорили, необходимо ли уголовное дело. Его возбудили только на днях.
Хлопин уехал на СВО в 2022 году в статусе руководителя Союза, сумел отличиться боевыми успехами: вывел из-под артобстрела и окружения два отряда военных. Однако уже в конце года его вместе с товарищем обвинили по статьям 222 и 222.1 УК РФ. Они везли на территорию РФ боеприпасы и оружие из зоны спецоперации, однако права на это не имели, поскольку уже не являлись действующими военнослужащими. Из СИЗО Хлопин освободился только 9 ноября 2023 года.
«Когда Хлопин был в изоляторе, к жене приехали четыре человека, вывели на улицу и угрожали ей и детям оружием, после чего украли авто. Они писали заявления, но силовики заверяли, что состава преступления нет. У полиции и прокуратуры были разные мнения. В итоге дело возбудили только 15 июля 2024 года», — сообщил URA.RU осведомленный источник.
Машину Хлопина нашли 20 июля. До этого угонщики перегнали ее во Владикавказ, где перерегистрировали на другого владельца по поддельному договору купли-продажи, сменив номера автомобиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!