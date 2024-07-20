20 июля 2024

Кухарук решил проблему с выплатами для паралимпийца из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ПОсле обращения к врио главы ХМАО Руслану Кухаруку проблема спортсмена была решена
ПОсле обращения к врио главы ХМАО Руслану Кухаруку проблема спортсмена была решена Фото:

Титулованный югорский паралимпиец Никита Дубенчук из Излучинска, пожаловался врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях «Мы вместе. Спорт». Разговор произошел во время общения нового главы региона с жителями Нижневартовского района и закончился положительным решением для спортсмена, передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году проходили комплексные всероссийские соревнования с приглашением дружественных стран „Мы вместе. Спорт“. Нами призерами и участниками было направлено письмо в аппарат губернатора с просьбой дать объяснение, будут ли проводиться единовременные выплаты по результатам этих соревнований. Было прислано письмо о том, что эти старты не включены в единый календарный план сборной России и было отказано в назначении. Прошу вас рассмотреть возможность оплатить призовые спортсменам, потому что это были статусные соревнования», — обратился к Кухаруку Дубенчук.

Комментировать ситуацию взялась заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова, которая сразу же сообщила, что у нее для спортсменов есть хорошие новости. Деньги паралимпийцам будут выплачены, более того, увеличатся размер стипендий для победителей и призеров прошедших соревнований. «Вдвое увеличиваются стипендии спортсменам победителям-призерам игр. Они действительно на протяжении многих лет не индексировались, но мы сочли возможным на региональном уровне их поднять, — резюмировала Шумакова.

Руслан Кухарук приехал в рабочую поездку в Нижневартовский района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.

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Титулованный югорский паралимпиец Никита Дубенчук из Излучинска, пожаловался врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях «Мы вместе. Спорт». Разговор произошел во время общения нового главы региона с жителями Нижневартовского района и закончился положительным решением для спортсмена, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году проходили комплексные всероссийские соревнования с приглашением дружественных стран „Мы вместе. Спорт“. Нами призерами и участниками было направлено письмо в аппарат губернатора с просьбой дать объяснение, будут ли проводиться единовременные выплаты по результатам этих соревнований. Было прислано письмо о том, что эти старты не включены в единый календарный план сборной России и было отказано в назначении. Прошу вас рассмотреть возможность оплатить призовые спортсменам, потому что это были статусные соревнования», — обратился к Кухаруку Дубенчук. Комментировать ситуацию взялась заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова, которая сразу же сообщила, что у нее для спортсменов есть хорошие новости. Деньги паралимпийцам будут выплачены, более того, увеличатся размер стипендий для победителей и призеров прошедших соревнований. «Вдвое увеличиваются стипендии спортсменам победителям-призерам игр. Они действительно на протяжении многих лет не индексировались, но мы сочли возможным на региональном уровне их поднять, — резюмировала Шумакова. Руслан Кухарук приехал в рабочую поездку в Нижневартовский района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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