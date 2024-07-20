20 июля 2024

Стронгмен из Челябинска вместе с силачами из Башкирии поставил мировой рекорд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский силач выступил в составе сборной команды Башкортостана
Челябинский силач выступил в составе сборной команды Башкортостана Фото:

Стронгмен из Челябинска Алексей Серебряков вместе с силачами из Башкирии поставил новый мировой рекорд. Вместе со своей командой он протащил по улице Сибая несколько грузовиков. Организатором и главным рефери также стали два челябинца — Эльбрус Нигматуллин и Дмитрий Кононец.

«По приглашению Эльбруса Нигматуллина принял участие в установлении группового рекорда. Наша команда обновила мировой рекорд», — сообщил Серебряков на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» и выложил видео.

Эльбрус Нигматуллин в соцсетях рассказал, что сборная команда Башкортостана установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колёсной техники в упряжке по металлической лестнице. Прежний рекорд России и Евразии равнялся 78 тоннам и продержался он пять лет .

Команде удалось в первом подходе побить прежний рекорд и протянуть автопоезд весом в 88 тонн , во втором подходе отбуксировали вес равный 106 тоннам и в третьем заключительном подходе показали результат 122 тонны . Таким образом, команда башкирских атлетов в течении дня три раза обновила Российский и мировой рекорд, отметил организатор соревнований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стронгмен из Челябинска Алексей Серебряков вместе с силачами из Башкирии поставил новый мировой рекорд. Вместе со своей командой он протащил по улице Сибая несколько грузовиков. Организатором и главным рефери также стали два челябинца — Эльбрус Нигматуллин и Дмитрий Кононец. «По приглашению Эльбруса Нигматуллина принял участие в установлении группового рекорда. Наша команда обновила мировой рекорд», — сообщил Серебряков на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» и выложил видео. Эльбрус Нигматуллин в соцсетях рассказал, что сборная команда Башкортостана установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колёсной техники в упряжке по металлической лестнице. Прежний рекорд России и Евразии равнялся 78 тоннам и продержался он пять лет . Команде удалось в первом подходе побить прежний рекорд и протянуть автопоезд весом в 88 тонн , во втором подходе отбуксировали вес равный 106 тоннам и в третьем заключительном подходе показали результат 122 тонны . Таким образом, команда башкирских атлетов в течении дня три раза обновила Российский и мировой рекорд, отметил организатор соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...