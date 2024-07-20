Стронгмен из Челябинска Алексей Серебряков вместе с силачами из Башкирии поставил новый мировой рекорд. Вместе со своей командой он протащил по улице Сибая несколько грузовиков. Организатором и главным рефери также стали два челябинца — Эльбрус Нигматуллин и Дмитрий Кононец.
«По приглашению Эльбруса Нигматуллина принял участие в установлении группового рекорда. Наша команда обновила мировой рекорд», — сообщил Серебряков на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» и выложил видео.
Эльбрус Нигматуллин в соцсетях рассказал, что сборная команда Башкортостана установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колёсной техники в упряжке по металлической лестнице. Прежний рекорд России и Евразии равнялся 78 тоннам и продержался он пять лет .
Команде удалось в первом подходе побить прежний рекорд и протянуть автопоезд весом в 88 тонн , во втором подходе отбуксировали вес равный 106 тоннам и в третьем заключительном подходе показали результат 122 тонны . Таким образом, команда башкирских атлетов в течении дня три раза обновила Российский и мировой рекорд, отметил организатор соревнований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!