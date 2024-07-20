На улице Комарова в Челябинске вечером 21 июля произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей оказался на капоте другого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, авария с участием легковых автомобилей Skoda и Hyundai случилась на остановке возле ДК «Ровесник».
«Авария зафиксирована в 17:25 около дома 112 на улице Комарова. В результате столкновения травмы получила пассажирка Шкоды, 39-летняя женщина», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, за рулем автомобилей находились водители 1985 и 1980 годов рождения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все подробности и обстоятельства аварии.
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