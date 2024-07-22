Завод семьи челябинского депутата Карликанова закрывают из-за неверных данных

Завод тротуарной плитки «Челси» вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова налоговики закрывают из-за неисправленных вовремя ложных данных. Как URA.RU 22 июля рассказала советник госслужбы Вероника Глобина, у компании есть время до октября на коррективы.
«Решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ, принимаемое регистрирующим органом, публикуется в журнале „Вестник государственной регистрации“. Юрлицо, в отношении которого принято решение о предстоящем исключении из госреестра, кредиторы или иные заинтересованные лица вправе в течение трех месяцев со дня публикации направить в регистрирующий орган возражения против исключения юридического лица из ЕГРЮЛ», — заявила URA.RU Глобина.
Публикация в отношении «Челси» вышла в начале июля. До 10 октября компания может исправить сведения, и тогда процедура приостановится. Если после этого ничего сделано не будет, то фирму ликвидируют. В офисе предприятия URA.RU отметили, что процесс исключения предприятия в форме ООО «Завод тротуарной плитки „ЧелСИ“ из ЕГРЮЛ идет в рамках правового поля.
По данным СБИС, в последний раз компания показала чистую прибыль в 2016 году. В марте 2023 года налоговики пытались обанкротить завод, но денег на оплату процедуры не нашлось. Задолженность по налогам и сборам составила 56,8 млн рублей.
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