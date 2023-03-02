В Челябинске требуют признать банкротом фирму семьи вице-спикера заксобрания

В суд подали иск на банкротство очередной фирмы семьи Юрия Карликанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражный суд Челябинской области подан иск о банкротстве завода тротуарной плитки «ЧелСИ» (ЗТП «ЧелСИ»), принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, инициатором банкротства стала налоговая инспекция по Советскому району Челябинска.

«Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом. ИФНС России по Советскому району Челябинска сообщает о направлении 27.02.2023 в адрес арбитражного суда заявления о признании ООО ЗТП „ЧелСИ“ несостоятельным (банкротом)», — сообщается на сайте федресурса.

Согласно данным сайта суда, сумма исковых требований составила 5,2 млн рублей. Между тем, по сведениям сервиса СБИС, задолженность по сборам в 2021 году составляла более 55 млн рублей. Вместе с иском 1 марта подано заявление об установлении требований кредиторов.

Единственным владельцем предприятия значится ООО «Инвесттех». Его учредителями выступают офшор с Сейшельских островов «Тернел Консалтинг Корпорейшн» и дочь Карликанова Юлия Александрова.

Ряд компаний семьи Карликановых ранее уже прошли процедуру банкротства. В частности, несостоятельными признаны предприятия «Стройкомплект» и «Регионснабсбыт». В то ж время ООО «Нерудтехнологии», которое налоговики требовали признать банкротом, статус действующей компании сохранило. На заводе тротуарной плитки URA.RU процесс банкротства оставили без комментариев. Карликанов во время подготовки материала по телефону был недоступен для разговора.