В Челябинске ликвидируют завод семьи вице-спикера заксобрания Карликанова

В Челябинске налоговики ликвидируют «Завод тротуарной плитки „Челси“», принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из сообщения на «Федресурсе», в госреестр внесена запись о недостоверности сведений в отношении фирмы.
«Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра. Юрлицо ООО „ЗТП ‚Челси‘“, — отмечено на „Федресурсе“.
По данным СБИС, в последний раз чистая прибыль в компании была зафиксирована в 2016 году. Тогда она составила 7,3 миллиона рублей. Через год бизнес получил убыток в размере полумиллиона рублей. Других сведений из отчетности не представлено.
Налоговая инспекция в марте 2023 года попыталась обанкротить фирму. В требованиях было отказано, поскольку средств для проведения процедуры не нашлось. В постановлении Восемнадцатого арбитражного суда отмечено, что в феврале 2023 года завод имел долги по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды. Задолженность составляла 56,8 миллиона рублей. Сумма сложилась из долгов по налогу в размере 34,45 миллиона рублей, штрафов и пени.
Владельцем организации является челябинская компания «Инвесттех», которая сама находится в стадии ликвидации. Владеют компанией офшор с Сейшельских островов «Тернел Консалтинг Корпорейшн» и дочь Карликанова Юлия Александрова.
При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию и офис налоговой службы. К моменту публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.
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