11 июля 2024

В Челябинске ликвидируют завод семьи вице-спикера заксобрания Карликанова

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод семьи Юрия Карликанова намерены ликвидировать налоговые органы
Завод семьи Юрия Карликанова намерены ликвидировать налоговые органы Фото:

В Челябинске налоговики ликвидируют «Завод тротуарной плитки „Челси“», принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из сообщения на «Федресурсе», в госреестр внесена запись о недостоверности сведений в отношении фирмы.

«Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра. Юрлицо ООО „ЗТП ‚Челси‘“, — отмечено на „Федресурсе“.

По данным СБИС, в последний раз чистая прибыль в компании была зафиксирована в 2016 году. Тогда она составила 7,3 миллиона рублей. Через год бизнес получил убыток в размере полумиллиона рублей. Других сведений из отчетности не представлено.

Налоговая инспекция в марте 2023 года попыталась обанкротить фирму. В требованиях было отказано, поскольку средств для проведения процедуры не нашлось. В постановлении Восемнадцатого арбитражного суда отмечено, что в феврале 2023 года завод имел долги по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды. Задолженность составляла 56,8 миллиона рублей. Сумма сложилась из долгов по налогу в размере 34,45 миллиона рублей, штрафов и пени.

Владельцем организации является челябинская компания «Инвесттех», которая сама находится в стадии ликвидации. Владеют компанией офшор с Сейшельских островов «Тернел Консалтинг Корпорейшн» и дочь Карликанова Юлия Александрова.

При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию и офис налоговой службы. К моменту публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.

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В Челябинске налоговики ликвидируют «Завод тротуарной плитки „Челси“», принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из сообщения на «Федресурсе», в госреестр внесена запись о недостоверности сведений в отношении фирмы. «Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра. Юрлицо ООО „ЗТП ‚Челси‘“, — отмечено на „Федресурсе“. По данным СБИС, в последний раз чистая прибыль в компании была зафиксирована в 2016 году. Тогда она составила 7,3 миллиона рублей. Через год бизнес получил убыток в размере полумиллиона рублей. Других сведений из отчетности не представлено. Налоговая инспекция в марте 2023 года попыталась обанкротить фирму. В требованиях было отказано, поскольку средств для проведения процедуры не нашлось. В постановлении Восемнадцатого арбитражного суда отмечено, что в феврале 2023 года завод имел долги по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды. Задолженность составляла 56,8 миллиона рублей. Сумма сложилась из долгов по налогу в размере 34,45 миллиона рублей, штрафов и пени. Владельцем организации является челябинская компания «Инвесттех», которая сама находится в стадии ликвидации. Владеют компанией офшор с Сейшельских островов «Тернел Консалтинг Корпорейшн» и дочь Карликанова Юлия Александрова. При подготовке материала URA.RU обратилось в компанию и офис налоговой службы. К моменту публикации ответы не получены и будут размещены по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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