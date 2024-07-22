Чемпионка мира по плаванию высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на Кубке России

Пловчиха Ефимова высмеяла условия проживания в Екатеринбурге на Кубке России

23 июля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Спортсменка выступит в финале Кубка России Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российская пловчиха Юлия Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на финале Кубка России. Спортсменка пожаловалась на размещение на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — саркастически сказала 32-летняя Ефимова. Пловчиха является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр и семикратной чемпионкой Европы. Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования проводят во Дворце водных видов спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская пловчиха Юлия Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на финале Кубка России. Спортсменка пожаловалась на размещение на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Как Москва нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы даже кровати раздвинули. Видишь, как много места? Ну, и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — саркастически сказала 32-летняя Ефимова. Пловчиха является шестикратной чемпионкой мира по плаванию, трехкратным призером Олимпийских игр и семикратной чемпионкой Европы. Финал Кубка России по плаванию проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Соревнования проводят во Дворце водных видов спорта.