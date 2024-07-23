23 июля 2024

Житель ХМАО отсудил у коммунальщиков больше 3 миллионов из-за плохой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд решил взыскать с ответчика более трех миллионов рублей
Суд решил взыскать с ответчика более трех миллионов рублей Фото:

Житель Сургута отсудил у городского коммунального предприятия больше трех миллионов рублей из-за плохой дороги. Зимой водитель попал в ДТП, заявив, что это произошло из-за коммунальщиков, которые плохо почистили и не обработали трассу реагентами.

«Суд решил установить 70% вины ООО МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“. Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы убытки в размере 2 894 909 рублей 50 копеек, взыскать сумму судебных издержек в размере 68 594, 55 копеек», — говорится на сайте Сургутского городского суда. Изначально сургутянин просил взыскать более четырех миллионов рублей.

ДТП произошло в январе 2023 года. Водитель врезался в другой автомобиль, который ехал по встречной полосе. А позже с машиной истца столкнулось еще одно авто. Коммунальщики при этом утверждали, что авария случилась из-за того, что водитель не соблюдал правила дорожного движения.

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Житель Сургута отсудил у городского коммунального предприятия больше трех миллионов рублей из-за плохой дороги. Зимой водитель попал в ДТП, заявив, что это произошло из-за коммунальщиков, которые плохо почистили и не обработали трассу реагентами. «Суд решил установить 70% вины ООО МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“. Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы убытки в размере 2 894 909 рублей 50 копеек, взыскать сумму судебных издержек в размере 68 594, 55 копеек», — говорится на сайте Сургутского городского суда. Изначально сургутянин просил взыскать более четырех миллионов рублей. ДТП произошло в январе 2023 года. Водитель врезался в другой автомобиль, который ехал по встречной полосе. А позже с машиной истца столкнулось еще одно авто. Коммунальщики при этом утверждали, что авария случилась из-за того, что водитель не соблюдал правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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