Момент взрыва машины офицера Минобороны РФ попал на видео

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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
В столичном СК возбудили уголовное дело по факту взрыва Фото:

В интернете появилось видео, на котором видно, как владелец машины Toyota Land Cruiser Prada садится в свой автомобиль, после чего происходит взрыв. Кадры опубликованы в telegram-канале «Скабеева».

На кадрах видно, как хозяин авто подходит к машине и кладет что-то на заднее сиденье. После того как мужчина садится за руль, происходит взрыв.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был подкреплен к днищу автомобиля. Предположительно, в машине находились офицер МО РФ и его жена. У мужчины оторвало ступни обеих ног. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее стало известно, что владелец автомобиля был военным связистом. По этой причине сейчас обрабатывается версия о причастности к случившемуся украинской разведки. Также следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме.

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В интернете появилось видео, на котором видно, как владелец машины Toyota Land Cruiser Prada садится в свой автомобиль, после чего происходит взрыв. Кадры опубликованы в telegram-канале «Скабеева». На кадрах видно, как хозяин авто подходит к машине и кладет что-то на заднее сиденье. После того как мужчина садится за руль, происходит взрыв. По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был подкреплен к днищу автомобиля. Предположительно, в машине находились офицер МО РФ и его жена. У мужчины оторвало ступни обеих ног. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что владелец автомобиля был военным связистом. По этой причине сейчас обрабатывается версия о причастности к случившемуся украинской разведки. Также следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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