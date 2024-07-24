Момент взрыва машины офицера Минобороны РФ попал на видео

24 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

В столичном СК возбудили уголовное дело по факту взрыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В интернете появилось видео, на котором видно, как владелец машины Toyota Land Cruiser Prada садится в свой автомобиль, после чего происходит взрыв. Кадры опубликованы в telegram-канале «Скабеева». На кадрах видно, как хозяин авто подходит к машине и кладет что-то на заднее сиденье. После того как мужчина садится за руль, происходит взрыв. По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был подкреплен к днищу автомобиля. Предположительно, в машине находились офицер МО РФ и его жена. У мужчины оторвало ступни обеих ног. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что владелец автомобиля был военным связистом. По этой причине сейчас обрабатывается версия о причастности к случившемуся украинской разведки. Также следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете появилось видео, на котором видно, как владелец машины Toyota Land Cruiser Prada садится в свой автомобиль, после чего происходит взрыв. Кадры опубликованы в telegram-канале «Скабеева». На кадрах видно, как хозяин авто подходит к машине и кладет что-то на заднее сиденье. После того как мужчина садится за руль, происходит взрыв. По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был подкреплен к днищу автомобиля. Предположительно, в машине находились офицер МО РФ и его жена. У мужчины оторвало ступни обеих ног. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Ранее стало известно, что владелец автомобиля был военным связистом. По этой причине сейчас обрабатывается версия о причастности к случившемуся украинской разведки. Также следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме.