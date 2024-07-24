Момент взрыва машины офицера Минобороны РФ попал на видео

В интернете появилось видео, на котором видно, как владелец машины Toyota Land Cruiser Prada садится в свой автомобиль, после чего происходит взрыв. Кадры опубликованы в telegram-канале «Скабеева».
На кадрах видно, как хозяин авто подходит к машине и кладет что-то на заднее сиденье. После того как мужчина садится за руль, происходит взрыв.
По предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации неустановленного предмета, который был подкреплен к днищу автомобиля. Предположительно, в машине находились офицер МО РФ и его жена. У мужчины оторвало ступни обеих ног. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.
Ранее стало известно, что владелец автомобиля был военным связистом. По этой причине сейчас обрабатывается версия о причастности к случившемуся украинской разведки. Также следствие возбудило дело по статьям 30 и 105 УК (покушении на убийство), которое в дальнейшем может быть переквалифицировано на обвинение в терроризме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.