В ХМАО объявили штормовое предупреждение

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В Сургутском и Нижневартовском районах прогнозируют сильный дождь и грозу
В Сургутском и Нижневартовском районах прогнозируют сильный дождь и грозу Фото:

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили о непогоде 25 июля. В Сургутском и Нижневартовском районах прогнозируют сильный дождь и грозу.

«В течении суток 25 июля местами по Югре: Сургутский, Нижневартовский районы прогнозируются неблагоприятные явления погоды», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Ожидается сильный дождь, гроза, а днем усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду.

В большинстве районов региона, по данным окружного Гидрометцентра, ожидается кратковременный и местами сильный дождь. «Температура воздуха ночью +10, +15, местами по западной половине округа до +5, днем +14, +19, местами по восточной половине округа до +25», — сообщают на своем сайте синоптики.

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Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили о непогоде 25 июля. В Сургутском и Нижневартовском районах прогнозируют сильный дождь и грозу. «В течении суток 25 июля местами по Югре: Сургутский, Нижневартовский районы прогнозируются неблагоприятные явления погоды», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Ожидается сильный дождь, гроза, а днем усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду. В большинстве районов региона, по данным окружного Гидрометцентра, ожидается кратковременный и местами сильный дождь. «Температура воздуха ночью +10, +15, местами по западной половине округа до +5, днем +14, +19, местами по восточной половине округа до +25», — сообщают на своем сайте синоптики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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