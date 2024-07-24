В ХМАО объявили штормовое предупреждение

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа предупредили о непогоде 25 июля. В Сургутском и Нижневартовском районах прогнозируют сильный дождь и грозу.
«В течении суток 25 июля местами по Югре: Сургутский, Нижневартовский районы прогнозируются неблагоприятные явления погоды», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. Ожидается сильный дождь, гроза, а днем усиление ветра порывами до 15-17 метров в секунду.
В большинстве районов региона, по данным окружного Гидрометцентра, ожидается кратковременный и местами сильный дождь. «Температура воздуха ночью +10, +15, местами по западной половине округа до +5, днем +14, +19, местами по восточной половине округа до +25», — сообщают на своем сайте синоптики.
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