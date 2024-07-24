24 июля 2024

В зоне СВО погиб отец четверых детей из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Аркадием Тохма состоится у Вечного огня в Белом Яре
Прощание с Аркадием Тохма состоится у Вечного огня в Белом Яре Фото:

В ходе проведения спецоперации погиб 42-летний ямалец Аркадий Тохма. Он проживал в поселке Белый Яр (ЯНАО). Там у мужчины остались жена и четверо детей.

«В Аксарке простятся с участником СВО Аркадием Тохма. Приуралец погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции… Приуральцу было 42 года, у него остались жена и четверо детей», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья».

Мужчину похоронят на его малой Родине. Прощание состоится 25 июля в 12:00 у Вечного огня.

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В ходе проведения спецоперации погиб 42-летний ямалец Аркадий Тохма. Он проживал в поселке Белый Яр (ЯНАО). Там у мужчины остались жена и четверо детей. «В Аксарке простятся с участником СВО Аркадием Тохма. Приуралец погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции… Приуральцу было 42 года, у него остались жена и четверо детей», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья». Мужчину похоронят на его малой Родине. Прощание состоится 25 июля в 12:00 у Вечного огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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