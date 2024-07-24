В зоне СВО погиб отец четверых детей из ЯНАО

Прощание с Аркадием Тохма состоится у Вечного огня в Белом Яре
В ходе проведения спецоперации погиб 42-летний ямалец Аркадий Тохма. Он проживал в поселке Белый Яр (ЯНАО). Там у мужчины остались жена и четверо детей.
«В Аксарке простятся с участником СВО Аркадием Тохма. Приуралец погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции… Приуральцу было 42 года, у него остались жена и четверо детей», — написано в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Мужчину похоронят на его малой Родине. Прощание состоится 25 июля в 12:00 у Вечного огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!