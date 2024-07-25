В Южно-Уральском университете Челябинска показали брутальных преподавателей. Видео

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ЮУрГУ поддержал флешмоб, показав брутальных педагогов
ЮУрГУ поддержал флешмоб, показав брутальных педагогов Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) 25 июля поддержали российский флешмоб, показав на видео брутальных преподавателей. Как URA.RU заявили в пресс-службе вуза, в учебном заведении откликнулись на вирусный ролик со стюардом «Аэрофлота».

«В ЮУрГУ решили представить своих коллег в необычном амплуа. Директор политехнического института Михаил Иванов и его заместитель Иван Ильин помогли с подбором кандидатов для участия в съемках. Среди них оказались преподаватель кафедры „Электропривод, мехатроника и электромеханика“ Никита Максимов и инженер лаборатории „Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты“ Дмитрий Антонов. Коллег поддержал директор Института спорта и туризма Вадим Эрлих, который всегда находится в отличной физической форме. Видео было снято в течение одного дня в реальных лабораториях университета», — сообщили URA.RU в вузе.

Для видео придумали слоганы, подчеркивающие уникальность и харизму ученых ЮУрГУ. Лозунгами сделали, в частности, фразы: «В ЮУрГУ жарко не только у доменной печи» и «Челябинские ученые настолько суровы, что при виде их датчики самодиагностируются».

Авиакомпании России запустили неформальный конкурс на звание «Мистер Авиа-2024». Все началось с публикации видео, где бортпроводник «Аэрофлота» проводит стандартный инструктаж для пассажиров, но его харизматичное выступление вызвало восторг среди пассажирок. Это видео стало популярным, а бортпроводник получил предложение стать лицом ювелирного бренда. Затем в флешмобе появились другие персонажи.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) 25 июля поддержали российский флешмоб, показав на видео брутальных преподавателей. Как URA.RU заявили в пресс-службе вуза, в учебном заведении откликнулись на вирусный ролик со стюардом «Аэрофлота». «В ЮУрГУ решили представить своих коллег в необычном амплуа. Директор политехнического института Михаил Иванов и его заместитель Иван Ильин помогли с подбором кандидатов для участия в съемках. Среди них оказались преподаватель кафедры „Электропривод, мехатроника и электромеханика“ Никита Максимов и инженер лаборатории „Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты“ Дмитрий Антонов. Коллег поддержал директор Института спорта и туризма Вадим Эрлих, который всегда находится в отличной физической форме. Видео было снято в течение одного дня в реальных лабораториях университета», — сообщили URA.RU в вузе. Для видео придумали слоганы, подчеркивающие уникальность и харизму ученых ЮУрГУ. Лозунгами сделали, в частности, фразы: «В ЮУрГУ жарко не только у доменной печи» и «Челябинские ученые настолько суровы, что при виде их датчики самодиагностируются». Авиакомпании России запустили неформальный конкурс на звание «Мистер Авиа-2024». Все началось с публикации видео, где бортпроводник «Аэрофлота» проводит стандартный инструктаж для пассажиров, но его харизматичное выступление вызвало восторг среди пассажирок. Это видео стало популярным, а бортпроводник получил предложение стать лицом ювелирного бренда. Затем в флешмобе появились другие персонажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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