В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) 25 июля поддержали российский флешмоб, показав на видео брутальных преподавателей. Как URA.RU заявили в пресс-службе вуза, в учебном заведении откликнулись на вирусный ролик со стюардом «Аэрофлота».
«В ЮУрГУ решили представить своих коллег в необычном амплуа. Директор политехнического института Михаил Иванов и его заместитель Иван Ильин помогли с подбором кандидатов для участия в съемках. Среди них оказались преподаватель кафедры „Электропривод, мехатроника и электромеханика“ Никита Максимов и инженер лаборатории „Ракеты-носители, космические и беспилотные летательные аппараты“ Дмитрий Антонов. Коллег поддержал директор Института спорта и туризма Вадим Эрлих, который всегда находится в отличной физической форме. Видео было снято в течение одного дня в реальных лабораториях университета», — сообщили URA.RU в вузе.
Для видео придумали слоганы, подчеркивающие уникальность и харизму ученых ЮУрГУ. Лозунгами сделали, в частности, фразы: «В ЮУрГУ жарко не только у доменной печи» и «Челябинские ученые настолько суровы, что при виде их датчики самодиагностируются».
Авиакомпании России запустили неформальный конкурс на звание «Мистер Авиа-2024». Все началось с публикации видео, где бортпроводник «Аэрофлота» проводит стандартный инструктаж для пассажиров, но его харизматичное выступление вызвало восторг среди пассажирок. Это видео стало популярным, а бортпроводник получил предложение стать лицом ювелирного бренда. Затем в флешмобе появились другие персонажи.
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