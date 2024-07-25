В Сургуте сорвался опен-эйр, на котором должен был выступить Егор Шип

В Сургуте (ХМАО) сорвался концерт под открытым небом, на котором должен был выступить музыкант лейбла Black Star Егор Шип. Как сообщили организаторы, не проводить опен-эйр попросила администрация города.
«В 22:30 к нам нежданно-негаданно заглянули правоохранительные органы и напомнили, что время вечеринок — это не позже 22:00. В ходе долгих обсуждений мы, к сожалению, ни к чему не пришли. Затем нам пришло два письма от администрации — одно с просьбой завершить мероприятие, другое с приглашением на чай (шутка). Приносим извинения перед всеми гостями», — написали организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Судя по сообщениям Егора Шипа в его telegram-канале, концерт все-таки состоялся. Вероятно, не на уличной площадке, а в концертном зале. Сами организаторы в ходе беседы с URA.RU воздержались от комментариев.
В пресс-службе мэрии Сургута URA.RU сообщили, что организаторам действительно отказали в проведении опен-эйр. «Администрацией города отказано в согласовании проведения массового мероприятия на открытом воздухе „OPEN-AIR“, в период с 12.00 часов 20.07.2024 до 06.00 часов 21.07.2024, на площадке перед зданием РК „Вавилон“, в связи с тем, что действия организаторов могли повлечь нарушения тишины и покоя граждан, установленных ст. 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 11.06.2010 № 102-оз „Об административных правонарушениях“ (с 22.00 до 8.00 часов)", — прокомментировали в администрации города.
Однако в пресс-службе УМВД по Сургуту агентству рассказали, что в дежурную часть подобных сообщений не поступало. Полицейские не приезжали на площадку в день мероприятия. «Росгвардейцев тоже не вызывали», — сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО. Агентство направило запрос в окружное управление Росгвардии.
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