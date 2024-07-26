На Красной площади загорелся человек

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, кремль, спасская башня, вид на красную площадь
Мужчина горел на Красной площади Фото:

В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, в итоге он почти не пострадал.

«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — сказала очевидица произошедшего Анастасия в разговоре в «Лентой.ру».

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции мужчина почти не пострадал. Сейчас его допрашивают.

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В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, в итоге он почти не пострадал. «Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — сказала очевидица произошедшего Анастасия в разговоре в «Лентой.ру». Благодаря оперативной работе сотрудников полиции мужчина почти не пострадал. Сейчас его допрашивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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