На Красной площади загорелся человек

26 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Мужчина горел на Красной площади Фото: Роман Наумов © URA.RU В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, в итоге он почти не пострадал. «Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — сказала очевидица произошедшего Анастасия в разговоре в « Лентой.ру ». Благодаря оперативной работе сотрудников полиции мужчина почти не пострадал. Сейчас его допрашивают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, в итоге он почти не пострадал. «Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — сказала очевидица произошедшего Анастасия в разговоре в «Лентой.ру». Благодаря оперативной работе сотрудников полиции мужчина почти не пострадал. Сейчас его допрашивают.