На Красной площади загорелся человек

Мужчина горел на Красной площади
В Москве на Красной площади загорелся мужчина. Его потушили очевидцы, в итоге он почти не пострадал.
«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — сказала очевидица произошедшего Анастасия в разговоре в «
Благодаря оперативной работе сотрудников полиции мужчина почти не пострадал. Сейчас его допрашивают.
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