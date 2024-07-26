Кухарук изменил график работы в самом восточном городе ХМАО после жалоб жителей

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук после общения с жителями Радужного решил сдвинуть время отъезда, чтобы отреагировать на жалобы людей. Горожане среди прочего рассказали главе региона о проблемах в микрорайоне Южный, в котором не хватает необходимой инфраструктуры, передает журналист URA.RU.
«Заедем в микрорайон Южный и посмотрим в целом, чтобы у меня представление сложилось. Сергей Петрович [мэр города] скажет об инициативах, которые уже звучали или о тех потенциальных проектах, чтобы можно было дополнить этот район более качественной средой», — сказал Кухарук в ответ на обращение одного из жителей района.
По словам горожанина, в Южном не хватает социальной инфраструктуры: магазинов, детского сада и школы. Образовательное учреждение должны были открыть в 2025 году, но перенесли на 2029-2030 годы. Также врио губернатора решил проинспектировать другие районы Радужного. В списке оказались 4, 5 и 9 микрорайоны — глава региона намерен проверить, как город справляется с расселением аварийного жилья.
Ранее агентство рассказывало, что во время поездки Кухарука в Радужный депутат окружной думы Владислав Фоменко предложил ему построить новую дорогу из ХМАО в ЯНАО. Подробнее о визите врио губернатора в самый восточный город региона — в онлайн-трансляции URA.RU.
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