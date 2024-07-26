26 июля 2024

Сальто в воздухе и прыжки над мостом: в Тюмени проходит фестиваль экстремальных видов спорта. Фоторепортаж

В Тюмени на набережной проходит фестиваль экстремальных видов спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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В шоу принимают участие спортсмены из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана
В шоу принимают участие спортсмены из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана Фото:

В Тюмени на набережной реки Туры проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Уличная классика». В программе также представили шоу «MOРEmore», участниками которого стали лучшие чирлидеры России. Какие трюки исполняли спортсмены и лучшие кадры с фестиваля представлены в фоторепортаже URA.RU.

«На набережной стартовал шоу-фестиваль „МОРЕmore“. Спортсмены открывают его эффектными и экстремальными трюками чирлидинга. В программе: показательные выступления BMX-райдеров, бибоев, вейкбордистов и мастер-классы по чир спорту для всех желающих», — сообщили в telegram-канале «Visit Tyumen».

Набережная реки Туры является лишь одной из 20 площадок, где проходит празднование Дня города. В этом году Тюмени исполнилось 438 лет. Во всех микрорайонах города представлены культурно-развлекательные мероприятия начиная от спортивных игр и заканчивая мастер-классами. Все актуальные события с празднования Дня города — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Тюмени на набережной реки Туры проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Уличная классика». В программе также представили шоу «MOРEmore», участниками которого стали лучшие чирлидеры России. Какие трюки исполняли спортсмены и лучшие кадры с фестиваля представлены в фоторепортаже URA.RU. «На набережной стартовал шоу-фестиваль „МОРЕmore“. Спортсмены открывают его эффектными и экстремальными трюками чирлидинга. В программе: показательные выступления BMX-райдеров, бибоев, вейкбордистов и мастер-классы по чир спорту для всех желающих», — сообщили в telegram-канале «Visit Tyumen». Набережная реки Туры является лишь одной из 20 площадок, где проходит празднование Дня города. В этом году Тюмени исполнилось 438 лет. Во всех микрорайонах города представлены культурно-развлекательные мероприятия начиная от спортивных игр и заканчивая мастер-классами. Все актуальные события с празднования Дня города — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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