В Тюмени на набережной реки Туры проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Уличная классика». В программе также представили шоу «MOРEmore», участниками которого стали лучшие чирлидеры России. Какие трюки исполняли спортсмены и лучшие кадры с фестиваля представлены в фоторепортаже URA.RU.
«На набережной стартовал шоу-фестиваль „МОРЕmore“. Спортсмены открывают его эффектными и экстремальными трюками чирлидинга. В программе: показательные выступления BMX-райдеров, бибоев, вейкбордистов и мастер-классы по чир спорту для всех желающих», — сообщили в telegram-канале «Visit Tyumen».
Набережная реки Туры является лишь одной из 20 площадок, где проходит празднование Дня города. В этом году Тюмени исполнилось 438 лет. Во всех микрорайонах города представлены культурно-развлекательные мероприятия начиная от спортивных игр и заканчивая мастер-классами. Все актуальные события с празднования Дня города — в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Тюмени на набережной реки Туры проходит фестиваль экстремальных видов спорта «Уличная классика». В программе также представили шоу «MOРEmore», участниками которого стали лучшие чирлидеры России. Какие трюки исполняли спортсмены и лучшие кадры с фестиваля представлены в фоторепортаже URA.RU. «На набережной стартовал шоу-фестиваль „МОРЕmore“. Спортсмены открывают его эффектными и экстремальными трюками чирлидинга. В программе: показательные выступления BMX-райдеров, бибоев, вейкбордистов и мастер-классы по чир спорту для всех желающих», — сообщили в telegram-канале «Visit Tyumen». Набережная реки Туры является лишь одной из 20 площадок, где проходит празднование Дня города. В этом году Тюмени исполнилось 438 лет. Во всех микрорайонах города представлены культурно-развлекательные мероприятия начиная от спортивных игр и заканчивая мастер-классами. Все актуальные события с празднования Дня города — в онлайн-трансляции URA.RU.