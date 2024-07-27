В Челябинской области жители поселков, пострадавших от размыва дамбы Киалимского водохранилища, возвращаются домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
«В Челябинской области сотрудники МЧС России помогают жителям вернуться в свои дома. Накануне из-за размыва дамбы жителей четырех поселков эвакуировали», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Специалисты обследовали территорию поселков, пострадавшие дома, а также расчистили их от мусора, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров. С пострадавшими также работают психологи.
Власти ранее назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области. Ограждение плотины размыло из-за продолжительных дождей, сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. ЧП на Киалимском водохранилище произошло 26 июля. Подробности — в материале на URA.RU.
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