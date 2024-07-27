Жители пострадавших от прорыва дамбы челябинских поселков возвращаются домой. Фото, видео

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Карабаш, Текслер
Дамба обрушилась накануне, 26 июля Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области жители поселков, пострадавших от размыва дамбы Киалимского водохранилища, возвращаются домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

«В Челябинской области сотрудники МЧС России помогают жителям вернуться в свои дома. Накануне из-за размыва дамбы жителей четырех поселков эвакуировали», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Специалисты обследовали территорию поселков, пострадавшие дома, а также расчистили их от мусора, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров. С пострадавшими также работают психологи.

Власти ранее назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области. Ограждение плотины размыло из-за продолжительных дождей, сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. ЧП на Киалимском водохранилище произошло 26 июля. Подробности — в материале на URA.RU.

После ухода воды жители возвращаются домой
После ухода воды жители возвращаются домой
Сотрудники МЧС помогают расчистить затопленные дома
Сотрудники МЧС помогают расчистить затопленные дома

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В Челябинской области жители поселков, пострадавших от размыва дамбы Киалимского водохранилища, возвращаются домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Челябинской области сотрудники МЧС России помогают жителям вернуться в свои дома. Накануне из-за размыва дамбы жителей четырех поселков эвакуировали», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Специалисты обследовали территорию поселков, пострадавшие дома, а также расчистили их от мусора, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров. С пострадавшими также работают психологи. Власти ранее назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области. Ограждение плотины размыло из-за продолжительных дождей, сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. ЧП на Киалимском водохранилище произошло 26 июля. Подробности — в материале на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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