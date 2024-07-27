Жители пострадавших от прорыва дамбы челябинских поселков возвращаются домой. Фото, видео

27 июля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Дамба обрушилась накануне, 26 июля Фото: Дмитрий Сопильняк © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу В Челябинской области жители поселков, пострадавших от размыва дамбы Киалимского водохранилища, возвращаются домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Челябинской области сотрудники МЧС России помогают жителям вернуться в свои дома. Накануне из-за размыва дамбы жителей четырех поселков эвакуировали», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Специалисты обследовали территорию поселков, пострадавшие дома, а также расчистили их от мусора, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров. С пострадавшими также работают психологи. Власти ранее назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области. Ограждение плотины размыло из-за продолжительных дождей, сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. ЧП на Киалимском водохранилище произошло 26 июля. Подробности — в материале на URA.RU. После ухода воды жители возвращаются домой Telegram-канал «МЧС России» Сотрудники МЧС помогают расчистить затопленные дома Telegram-канал «МЧС России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области жители поселков, пострадавших от размыва дамбы Киалимского водохранилища, возвращаются домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России. «В Челябинской области сотрудники МЧС России помогают жителям вернуться в свои дома. Накануне из-за размыва дамбы жителей четырех поселков эвакуировали», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Специалисты обследовали территорию поселков, пострадавшие дома, а также расчистили их от мусора, рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров. С пострадавшими также работают психологи. Власти ранее назвали причину разрушения дамбы в Челябинской области. Ограждение плотины размыло из-за продолжительных дождей, сообщил глава города Карабаш Станислав Афанасенко. ЧП на Киалимском водохранилище произошло 26 июля. Подробности — в материале на URA.RU.