Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл «Черноморцу» первый матч в новом сезоне. «Шмели» в третьем туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) потерпели поражение со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Трансляцию игры вел телеканал "Матч ТВ".
В первом тайме быстрый гол после прострела в штрафную забил 19-летний полузащитник Илья Ишков. Ближе к концовке тайма футболисты «Черноморца» разразились тремя голами. На 31 минуте прострел неудачно отскочил в ворота от защитника «Урала» Лео Гогличидзе. Позже, в добавленное время, полузащитник Илья Родионов из-под оппонента забил второй гол для хозяев. Затем форвард Мераби Уридия отправил третий мяч в сетку гостей с центра поля.
На второй тайм «Шмели» вышли с парой замен. К 53 минуте игрок полузащиты Юрий Железнов навесил на защитника Итало, и тот головой занес мяч в ворота. До конца встречи гости так и не смогли отыграть решающий гол. Как итог, гостевое поражение 3:2. Для клуба «Черноморец» это первая победа в сезоне 2024/25. На момент завершения матча ФК «Урал» находится на четвертом месте чемпионата (6 очков).
В первых двух матчах сезона на домашней арене «Урал» одержал две победы. Сначала уральцы выиграли у Сочи всухую — 2:0. После забрали волевую победу у ярославского «Шинника», отыгравшись в концовке.
Перед третьим туром футбольный клуб «Урал» продал молодого левого полузащитника Игоря Дмитриева в московский «Спартак». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро, а контракт ушедший игрок подписал на четыре года.
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