19 июля 2024

ФК «Урал» вырвал победу у ярославского «Шинника»

ФК «Урал» победил «Шинник» со счетом 2:1
© Служба новостей «URA.RU»
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ФК «Урал» одержал вторую победу в рамках «Мелбет Первой лиги» (архивное фото)
ФК «Урал» одержал вторую победу в рамках «Мелбет Первой лиги» (архивное фото) Фото:

Футбольный клуб «Урал» на «Екатеринбург Арене» вырвал победу у ярославского «Шинника» во втором туре Первой лиги. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей». По ходу матча им пришлось отыгрываться.

«Волевая победа и три очка отправляются в нашу копилку», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Первый гол забил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов с пенальти. «Урал» на 81-й минуте сравнял очки также с «точки» (отличился полузащитник Даниел Мишкич).

Победный гол в составе «Урала» на 90-й минуте забил хорват Сильвие Бегич. Он мог забить еще один мяч в конце игры, однако вратарь «Шинника» оказался расторопнее и смог перехватить мяч.

Это вторая победа «шмелей» на старте Первой лиги. Неделю назад екатеринбуржцы обыграли «Сочи» 2:0.

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Футбольный клуб «Урал» на «Екатеринбург Арене» вырвал победу у ярославского «Шинника» во втором туре Первой лиги. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей». По ходу матча им пришлось отыгрываться. «Волевая победа и три очка отправляются в нашу копилку», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Первый гол забил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов с пенальти. «Урал» на 81-й минуте сравнял очки также с «точки» (отличился полузащитник Даниел Мишкич). Победный гол в составе «Урала» на 90-й минуте забил хорват Сильвие Бегич. Он мог забить еще один мяч в конце игры, однако вратарь «Шинника» оказался расторопнее и смог перехватить мяч. Это вторая победа «шмелей» на старте Первой лиги. Неделю назад екатеринбуржцы обыграли «Сочи» 2:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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