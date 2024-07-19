ФК «Урал» вырвал победу у ярославского «Шинника»

Футбольный клуб «Урал» на «Екатеринбург Арене» вырвал победу у ярославского «Шинника» во втором туре Первой лиги. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей». По ходу матча им пришлось отыгрываться.
«Волевая победа и три очка отправляются в нашу копилку», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Первый гол забил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов с пенальти. «Урал» на 81-й минуте сравнял очки также с «точки» (отличился полузащитник Даниел Мишкич).
Победный гол в составе «Урала» на 90-й минуте забил хорват Сильвие Бегич. Он мог забить еще один мяч в конце игры, однако вратарь «Шинника» оказался расторопнее и смог перехватить мяч.
Это вторая победа «шмелей» на старте Первой лиги. Неделю назад екатеринбуржцы обыграли «Сочи» 2:0.
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