29 июля 2024

Диетолог раскрыла, как соленые огурцы влияют на появление рака

Галкина: соль при консервировании огурцов может вызывать онкологию
© Служба новостей «URA.RU»
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При засолке продукты теряют полезные свойства
При засолке продукты теряют полезные свойства Фото:

Соль при консервировании огурцов может вызвать проблемы с почками и онкологию. Об этом сообщила диетолог Оксана Галкина.

«Самые вредные — маринованные огурцы, соленые помидоры, варенья и маринады. При их приготовлении используется много сахара, уксуса и специй, что вредно для организма. А соль может вызывать проблемы с почками и онкологию», — передает слова диетолога News.ru.

Галкина также выразила мнение, что при засолке продукты теряют полезные свойства, а доля антиоксидантов и витаминов испаряются из-за термической обработки. Также она заявила, что консервация не прекращает процессы гниения, а только способствует их замедлению.

Ранее URA.RU писало о взаимосвязи между питанием и развитием различных патологий в организме человека, в том числе онкологических заболеваний. Так, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять чеснок, чай, томаты и брокколи. Эти продукты содержат антиоксиданты, фитохимические вещества и другие компоненты, которые могут способствовать защите клеток от повреждений и предотвращению развития раковых клеток.

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Соль при консервировании огурцов может вызвать проблемы с почками и онкологию. Об этом сообщила диетолог Оксана Галкина. «Самые вредные — маринованные огурцы, соленые помидоры, варенья и маринады. При их приготовлении используется много сахара, уксуса и специй, что вредно для организма. А соль может вызывать проблемы с почками и онкологию», — передает слова диетолога News.ru. Галкина также выразила мнение, что при засолке продукты теряют полезные свойства, а доля антиоксидантов и витаминов испаряются из-за термической обработки. Также она заявила, что консервация не прекращает процессы гниения, а только способствует их замедлению. Ранее URA.RU писало о взаимосвязи между питанием и развитием различных патологий в организме человека, в том числе онкологических заболеваний. Так, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять чеснок, чай, томаты и брокколи. Эти продукты содержат антиоксиданты, фитохимические вещества и другие компоненты, которые могут способствовать защите клеток от повреждений и предотвращению развития раковых клеток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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