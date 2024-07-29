Диетолог раскрыла, как соленые огурцы влияют на появление рака

Соль при консервировании огурцов может вызвать проблемы с почками и онкологию. Об этом сообщила диетолог Оксана Галкина.
«Самые вредные — маринованные огурцы, соленые помидоры, варенья и маринады. При их приготовлении используется много сахара, уксуса и специй, что вредно для организма. А соль может вызывать проблемы с почками и онкологию», — передает слова диетолога News.ru.
Галкина также выразила мнение, что при засолке продукты теряют полезные свойства, а доля антиоксидантов и витаминов испаряются из-за термической обработки. Также она заявила, что консервация не прекращает процессы гниения, а только способствует их замедлению.
Ранее URA.RU писало о взаимосвязи между питанием и развитием различных патологий в организме человека, в том числе онкологических заболеваний. Так, чтобы снизить риск возникновения рака, следует употреблять чеснок, чай, томаты и брокколи. Эти продукты содержат антиоксиданты, фитохимические вещества и другие компоненты, которые могут способствовать защите клеток от повреждений и предотвращению развития раковых клеток.
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