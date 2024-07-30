Mash: в Мали нанесли удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин

31 июля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes В ответ на нападение боевиков на сотрудников частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил был нанесен авиаудар по городу Тинхаватин в Мали. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Туареги с флагом Украины и призыв Рогозина: что известно о захвате пленных «Вагнера» в Мали «В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике», — передает канал Mash. При этом официальных данных не поступало. События разворачиваются на фоне напряженной обстановки в регионе, где ЧВК «Вагнер» и малийские военные столкнулись с серьезным противодействием со стороны местных группировок, передает RT. По предварительным данным, в ходе боев были потеряны от 20 до 50 человек. Также сообщается, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ответ на нападение боевиков на сотрудников частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил был нанесен авиаудар по городу Тинхаватин в Мали. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике», — передает канал Mash. При этом официальных данных не поступало. События разворачиваются на фоне напряженной обстановки в регионе, где ЧВК «Вагнер» и малийские военные столкнулись с серьезным противодействием со стороны местных группировок, передает RT. По предварительным данным, в ходе боев были потеряны от 20 до 50 человек. Также сообщается, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно.