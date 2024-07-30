Mash: в Мали нанесли удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин

В ответ на нападение боевиков на сотрудников частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил был нанесен авиаудар по городу Тинхаватин в Мали. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике», — передает канал Mash. При этом официальных данных не поступало.
События разворачиваются на фоне напряженной обстановки в регионе, где ЧВК «Вагнер» и малийские военные столкнулись с серьезным противодействием со стороны местных группировок, передает RT. По предварительным данным, в ходе боев были потеряны от 20 до 50 человек. Также сообщается, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.