30 июля 2024

Mash: в Мали нанесли удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена Фото:

В ответ на нападение боевиков на сотрудников частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил был нанесен авиаудар по городу Тинхаватин в Мали. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

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«В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике», — передает канал Mash. При этом официальных данных не поступало.

События разворачиваются на фоне напряженной обстановки в регионе, где ЧВК «Вагнер» и малийские военные столкнулись с серьезным противодействием со стороны местных группировок, передает RT. По предварительным данным, в ходе боев были потеряны от 20 до 50 человек. Также сообщается, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно.

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В ответ на нападение боевиков на сотрудников частной военной компании «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил был нанесен авиаудар по городу Тинхаватин в Мали. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «В результате авиаудара база боевиков-туарегов была полностью уничтожена, как и 40 террористов, которые пытались покинуть город на грузовике», — передает канал Mash. При этом официальных данных не поступало. События разворачиваются на фоне напряженной обстановки в регионе, где ЧВК «Вагнер» и малийские военные столкнулись с серьезным противодействием со стороны местных группировок, передает RT. По предварительным данным, в ходе боев были потеряны от 20 до 50 человек. Также сообщается, что двое выживших сотрудников «Вагнера» находятся в плену, их состояние до сих пор неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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