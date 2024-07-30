30 июля 2024

«ЯндексGo» в Екатеринбурге начал ловить самокатчиков-нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу/ Екатеринбург
Скауты стоят возле «Пассажа» и Veer Mall Фото:

«ЯндексGo» в Екатеринбурге создал группу скаутов, которые будут помогать фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Первые скауты уже появились у торгового центра Veer Mall и „Пассажа“», — говорится в пресс-релизе. Там, по словам представителей, утром и вечером пользователи оставляют самокаты вне парковок, тем самым нарушая ПДД и правила сервиса.

Скауты будут фиксировать нарушения, предупреждать о штрафах и передавать информацию в «ЯндексGo». После проверки данных о нарушении служба поддержки будет штрафовать пользователей, 500 рублей за парковку в неположенном месте, а за езду вдвоем — 3000 рублей. Максимальный штраф, установленный компанией — до 150 тысяч рублей. По данным сервиса, чаще всего самокаты паркуют неправильно возле входов в метро и ТЦ.

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«ЯндексGo» в Екатеринбурге создал группу скаутов, которые будут помогать фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Первые скауты уже появились у торгового центра Veer Mall и „Пассажа“», — говорится в пресс-релизе. Там, по словам представителей, утром и вечером пользователи оставляют самокаты вне парковок, тем самым нарушая ПДД и правила сервиса. Скауты будут фиксировать нарушения, предупреждать о штрафах и передавать информацию в «ЯндексGo». После проверки данных о нарушении служба поддержки будет штрафовать пользователей, 500 рублей за парковку в неположенном месте, а за езду вдвоем — 3000 рублей. Максимальный штраф, установленный компанией — до 150 тысяч рублей. По данным сервиса, чаще всего самокаты паркуют неправильно возле входов в метро и ТЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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