«ЯндексGo» в Екатеринбурге начал ловить самокатчиков-нарушителей

31 июля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Скауты стоят возле «Пассажа» и Veer Mall Фото: Илья Московец © URA.RU «ЯндексGo» в Екатеринбурге создал группу скаутов, которые будут помогать фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Первые скауты уже появились у торгового центра Veer Mall и „Пассажа“», — говорится в пресс-релизе. Там, по словам представителей, утром и вечером пользователи оставляют самокаты вне парковок, тем самым нарушая ПДД и правила сервиса. Скауты будут фиксировать нарушения, предупреждать о штрафах и передавать информацию в «ЯндексGo». После проверки данных о нарушении служба поддержки будет штрафовать пользователей, 500 рублей за парковку в неположенном месте, а за езду вдвоем — 3000 рублей. Максимальный штраф, установленный компанией — до 150 тысяч рублей. По данным сервиса, чаще всего самокаты паркуют неправильно возле входов в метро и ТЦ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«ЯндексGo» в Екатеринбурге создал группу скаутов, которые будут помогать фиксировать нарушения правил дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Первые скауты уже появились у торгового центра Veer Mall и „Пассажа“», — говорится в пресс-релизе. Там, по словам представителей, утром и вечером пользователи оставляют самокаты вне парковок, тем самым нарушая ПДД и правила сервиса. Скауты будут фиксировать нарушения, предупреждать о штрафах и передавать информацию в «ЯндексGo». После проверки данных о нарушении служба поддержки будет штрафовать пользователей, 500 рублей за парковку в неположенном месте, а за езду вдвоем — 3000 рублей. Максимальный штраф, установленный компанией — до 150 тысяч рублей. По данным сервиса, чаще всего самокаты паркуют неправильно возле входов в метро и ТЦ.