Судебные приставы арестовали яхту совладельца «Мотовилихинских заводов»

Кроме яхты приставы арестовали деньги и недвижимость
В Перми судебные приставы арестовали яхту по поручению коллег из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«Одинцовский районный суд удовлетворил заявление представителя надзорного органа о принятии обеспечительных мер в отношении имущества ответчика по гражданскому делу. Собственность гражданина была арестована», — сообщают в ведомстве.
По данным «Коммерсант Прикамья» яхта принадлежала бывшему совладельцу ПАО «Мотовилихинские заводы». Также приставы арестовали его денежные средства и недвижимость.
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