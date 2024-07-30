30 июля 2024

Судебные приставы арестовали яхту совладельца «Мотовилихинских заводов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме яхты приставы арестовали деньги и недвижимость
Кроме яхты приставы арестовали деньги и недвижимость Фото:

В Перми судебные приставы арестовали яхту по поручению коллег из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Одинцовский районный суд удовлетворил заявление представителя надзорного органа о принятии обеспечительных мер в отношении имущества ответчика по гражданскому делу. Собственность гражданина была арестована», — сообщают в ведомстве.

По данным «Коммерсант Прикамья» яхта принадлежала бывшему совладельцу ПАО «Мотовилихинские заводы». Также приставы арестовали его денежные средства и недвижимость.

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В Перми судебные приставы арестовали яхту по поручению коллег из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Одинцовский районный суд удовлетворил заявление представителя надзорного органа о принятии обеспечительных мер в отношении имущества ответчика по гражданскому делу. Собственность гражданина была арестована», — сообщают в ведомстве. По данным «Коммерсант Прикамья» яхта принадлежала бывшему совладельцу ПАО «Мотовилихинские заводы». Также приставы арестовали его денежные средства и недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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